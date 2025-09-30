公館圓環首上班日超塞被罵爆　蔣萬安：用路人需要時間熟悉路型

▲蔣萬安主持市政會議。（圖／台北市政府提供）

記者鄭佩玟／台北報導

北市府拆除公館圓環、填平公車專用地下道，在趕工作業下，昨日提前通車，今（30日）是通車後第一個上班日，有民眾在網路上抱怨，往台北市的方向「塞到爆炸」，連機車都動不了。台北市長蔣萬安於市政會議上指出，交通、工務、警察局等相關局處要儘速的因應並且改善，同時也要通知圖資做更新，像Google Maps導航並沒有更改，可能會讓用路人有所誤導，「剛啟用的這段時間，用路人可能需要時間去熟悉路型。」

公館圓環拆除後，迎來第一個上班日，不少民眾遇到塞車情況，在網路上抱怨，「塞到爆炸，機車都不會動」、「羅斯福路五段堵到興隆路一段，喇叭聲不斷」、「塞到爆爆的，好像過年返鄉車潮」、「從8點到現在快40分了，只從景美塞在萬隆」、「第一次知道上班的路這麼遠」。不過，蔣萬安今天上午七時和台北市副市長李四川一起視察時則說，「整體看起來都還算順暢」，主要是因為圓環拆除以後，現在四個方向基本上除了福和橋下來要左轉羅斯福路往公館的方向，需要兩階段式左轉以外，其他方向都是可以直接左轉。

不過蔣萬安於市政會議上表示，在開會前特別去視察公館交通狀況，雖然車流量不少，但確實都還算通暢。不過，回來開會時現場的回報車輛數量有大幅的增加，而且有幾個方向是塞車的狀況。他指示，交通、工務、警察局等相關局處要儘速的因應並且改善，同時也要通知圖資做更新，像Google Maps導航並沒有更改，可能會讓用路人有所誤導。另一方面，有需要提醒用路人的資訊也要盡快讓用路人知道，並且熟悉。

蔣萬安說，今天現場也碰到幾位民眾來反映，包括福和橋下橋之後，車流匯流的改善建議，以及行穿線要退縮的建議，「我想後續我們都會來優化，也邀請相關局處持續做調整，包含標線、號誌等。」在工程面，他要非常感謝工務局、交通局、警察局同仁在這段時間非常辛苦付出。剛啟用的這段時間，用路人可能需要時間去熟悉路型，也要請警察局在通勤時間配合適當的警力以及義交在現場協助。交通局也要觀察標線以及號誌的秒數是否要做優化以及調整。

蔣萬安強調，公館圓環原定的施工期間是65天，結果17天就完成這項工程。依照傳統的施工工序，往往是依照線性的思維，也就是A項做完了，換B項進場，B項做完，然後是C，然後D、E，接續進場。而這一次的圓環工程是採取水平施作的思維，包括自來水公司，包括中華電信等管線的事業機關，各個相關單位都盡量同時進場。一方面齊頭並進，一方面精準銜接，特別是交工處，以及新工處這次的銜接非常地順暢，有別以往，值得肯定。

蔣萬安說，大家為了縮短民眾塞車的時間都全力以赴。也非常感謝李四川能夠統籌協調各單位，也希望大家能夠從這一次的工程學習到合作協力的新思維。

