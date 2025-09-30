　
快訊／公館圓環首上班日塞爆　「羅斯福路往台北」連機車都不會動

▲▼今早羅斯福路六段塞爆。（圖／翻攝臉書／我們是新店人!! 好山好水，就是愛新店）

▲網友透露，今早羅斯福路六段塞爆。（圖／翻攝臉書／我們是新店人!! 好山好水，就是愛新店）

記者葉國吏／綜合報導　

公館圓環改造工程昨晨6點新正交路口正式通車，今天迎來第一個上班日，考驗通勤族適應力。不過有新店人貼出今早狀況，表示「塞到爆炸，連機車都不會動。」

公館圓環改造工程29日提前通車，不過今天是第一個上班日，新路口的設計備受關注。臉書社團「我們是新店人!! 好山好水，就是愛新店」今早有網友貼出羅斯福路六段往台北市區方向交通狀況顯示塞爆。

▲▼羅斯福路五段211巷路口即時影像。（圖／翻攝即時影像網站）

▲羅斯福路五段211巷路口即時影像，可以看到往台北方向壅塞。（圖／翻攝即時影像網站）

網友在今早8時許貼出照片表示「各位新店的好鄰居，目前羅斯福路六段開始（往台北市區的方向）塞到爆炸，連機車都不會動，住新店10年第一次看到這種盛況，請大家務必提早出門！！」

根據台北市交通局透露，公館圓環路口新設計對機車騎士影響最大。通車後，福和橋下橋往羅斯福路方向的左轉仍需兩段式操作，但其他路段已可直接左轉。不過，交通局仍保留待轉格，供不熟悉新規的騎士選擇兩段式左轉。一些騎士可能需要時間適應這些變化，如何平穩過渡成為焦點。

▼Google Map即時路況顯示，羅斯福路從北新橋往台北方向就開始壅塞，一路到公館圓環。（圖／翻攝Google Map）

▲▼Google Map即時路況顯示，羅斯福路從北新橋往台北方向就開始壅塞，一路到公館圓環。（圖／翻攝Google Map）

公館圓環通車首上班日！　「新設計」機車族影響最大

公館圓環改造工程昨晨6點新正交路口正式通車，今天迎來第一個上班日，考驗通勤族適應力。羅斯福路與基隆路的全新交叉口，讓台北市交通局特別提醒機車族最需要注意的地方。

公館圓環

