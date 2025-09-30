公館圓環正改建後首上班日　蔣萬安7點視察讚「看起來算順暢」

▲台北市長蔣萬安今早視察公館圓環拆除後的交通狀況。（圖／北市府提供）

記者鄭佩玟／台北報導

今（30日）是公館圓環拆除後第一個上班日，台北市長蔣萬安早上七點多到現場了解車流情形。他表示，整體看起來都還算順暢，主要是因為圓環拆除以後，現在四個方向基本上除了福和橋下來要左轉羅斯福路往公館的方向，需要兩階段式左轉以外，其他方向都是可以直接左轉。

蔣萬安指出，公館圓環拆除之後，今天特別來看一下交通狀況。當然在圓環拆除以後，確實需要觀察一段時間。在接下來不管是標線號誌上，還是要持續的優化。整體看起來都還算順暢，主要是因為圓環拆除以後，現在四個方向基本上除了福和橋下來要左轉羅斯福路往公館的方向，需要兩階段式左轉以外，其他方向都是可以直接左轉。

蔣萬安提到，第二方面，因為還是劃設有公車專用道，而且改為平面以後，其實基本上東西向要左轉，不管是往公館，或是基隆路左轉往文山區，都會直接進入到公車專用道，就不會像過去還會要跟汽機車交織的情形，大幅減少可能的事故，而且也讓整個順暢度更加提高。整體看起來主要還是福和橋下來的機車量是比較大，所以現在在看當時預設所做的相關動線規劃還有號誌，其實都還算順暢的。

蔣萬安說，針對在地里長有反應119巷這邊，可能在地住戶，在出入上不像以前直接可以匯入到基隆路直接到市區，這部分市府會在觀察一段時間，整體車流量，還有左轉執行的號誌，如果可以我們會再適度的調整，最重要還是以安全的考量。

蔣萬安強調，非常感謝施工團隊能夠發揮很高的效率，也謝謝在地住戶的體諒，團隊日夜趕工從原本的65天，大幅縮短17天，整個不只是圓環拆除，然後標線號誌也到位，昨天也看到很多民眾有實際來試測，當然雖然是在連假期間，不像尖峰時段那麼的壅塞，還算順暢。蔣萬安透露，他自己也有開車經過，並將實際感受、可以改善的設施反映給交通局，讓民眾更清楚。

