公館圓環拆除首上班日！陳學聖秀影片讚好開　網友：明天8點看看

記者郭運興／台北報導

北市府拆除公館圓環、填平公車專用地下道，昨日提前通車，今（30日）迎接首個上班日。對此，國民黨前立委陳學聖貼出一部18秒的行車影片，影片中一路順暢，他表示，公館圓環很好開！蔣萬安、李四川夠讚！但尖峰時間仍可以改善更好，特別是機車族的心聲。但影片一出有不少網友批評該段影片是離峰時段拍攝，不滿表示「要用上班時間來衡量」、「請陳學聖先生明天8點來開車並直播吧」。

公館圓環拆除後，第一個上班日不少民眾在網路上抱怨遭遇塞車狀況。蔣萬安則在市政會議表示，在開會前特別去視察公館交通狀況，雖然車流量不少，但都還算通暢。不過，回來開會時現場回報車輛數量有大幅增加，而且有幾個方向是塞車狀況。

蔣萬安強調，他已指示交通、工務、警察局等相關局處要儘速的因應並且改善，同時也要通知圖資做更新，像Google Maps導航並沒有更改，可能會讓用路人有所誤導，另一方面，有需要提醒用路人的資訊也要盡快讓用路人知道，並且熟悉。

陳學聖在今早10點29分也貼出一部18秒的行車影片，影片中可見一路順暢，並未有塞車的情況，他表示，公館圓環很好開！蔣萬安、李四川夠讚！但尖峰時間仍可以改善更好，特別是機車族的心聲。

影片一出，有網友表示「堵住那些酸民的臭嘴」、「川伯真夠厲害、每一件事在他手中都能如期完成」、「首日上班尖峰時刻不習慣，堵塞一時正常」、「不知道來抗議的人的專業在哪裡」，但也有網友批評該段影片是離峰時段拍攝，不滿表示「尖峰時間更塞沒意義」、「7-8點好像比較塞」、「要用上班時間來衡量」、「請陳學聖先生明天8點來開車並直播吧」。

▼北市拆除公館圓環，並填平公車專用道。（圖／翻攝臉書／臺北交通大家談）