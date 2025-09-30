　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

塞車變換車道遭檢舉蛇行　駕駛喊冤成功抗罰1.8萬元

記者黃翊婷／綜合報導

駕駛阿哲（化名）去年3月間開車行經高雄市前鎮區一處路口時，因在塞車時連續左右變換車道，遭民眾檢舉蛇行，事後挨罰1萬8000元、吊扣汽車牌照6個月。阿哲向高雄高等行政法院提起行政訴訟，被裁定駁回，他繼續提出上訴，最終真的逆轉結局。

▲▼汽車,空氣污染,空汙,pm2.5,通勤,交通,塞車,細懸浮微粒,移動污染源。（圖／記者李毓康攝）

▲阿哲在塞車時變換車道，想要超車，卻因此被檢舉蛇行。（示意圖／記者李毓康攝，非本案事發路口。）

判決書中記載，阿哲去年3月間開車行經高雄市前鎮區中山四路、中安路口，遭民眾檢舉「在道路上蛇行」，因而挨罰1萬8000元罰鍰、吊扣汽車牌照6個月，還要參加道路交通安全講習。他不滿挨罰，決定提出行政訴訟，但被法官裁定駁回，他還是不服氣，於是繼續提起上訴。

阿哲表示，當時他只變換車道2次，行駛距離也不長，並非沿途任意變換車道，他的狀況與蛇行的定義不同，原審卻認定他「狀似蛇行」，顯然有違誤。

高雄高等行政法院高等庭重新檢視證據影像，發現阿哲變換車道的目的應該是為了超車，但他向右斜切至中線車道後，因中線車道堵塞無法前行，又不能變換至外側車道，才再度向左急切回原車道。

法官表示，雖然阿哲在短時間內連續左右變換車道，但距離、時間都不長，過程中也有依照規定打方向燈，確實與沿途任意變換車道的蛇行方式不同。

最終，法官認為原審有適用法規不當的違法情形，且違法情事足以影響判決結果，於是裁定廢棄原判決並撤銷原處分，判決高雄市政府交通局敗訴，全案不得上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
376 2 3211 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／徐榛蔚上香哭了　家屬怒吼：在前面擺拍
《菱傳媒》捲黃國昌狗仔集團案　今停止發稿！是否結束營運下午揭
收假第1天車站仍爆滿！碩士正妹請假救災
首談謝幸恩讚優秀記者　黃國昌：鏡傳媒對監督政府者發動抹黑攻擊
快訊／全真瑜珈宣布破產　10月1日正式歇業
女兒守5天不敢離開！頭七終尋獲遺體　悲喊：爸爸回來了
快訊／藍營提案退回115年總預算「表決前一刻急撤案」　綠營爆
快訊／金價飆漲！　再破新紀錄

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄中秋節所有公園禁止烤肉、放鞭炮　違規亂烤最高罰6000元

高虹安貪污案再開庭！今傳前助理作證　詰問30分鐘結束

花蓮洪災罹難者頭七公祭！徐榛蔚上香哭了　家屬怒吼：在前面擺拍

獨攀八仙山憾事！南投專勤隊長魂斷山林　心因性休克猝逝

收假第1天車站仍爆滿！碩士正妹請假救災　阿姨憶921差別：很感動

「鏟子超人」專用！光復車站前驚見雨鞋大隊　志工幫分類畫面曝　

新竹2男「2F爬窗洗劫住家」連行李箱也偷！財損破89萬　警火速逮人

心碎守候5天不敢離開！頭七終尋獲遺體　女兒悲喊：爸爸回來了

超商繳費被拒氣罵店員「王八蛋」　客人獲判無罪

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」

花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

洪災動物救護站已安置30隻狗狗　牠「胸部破裂」重傷搶救中　

陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

新北消防特搜任務結束！7天420人次救災光復鄉　齊向罹難者敬禮哀悼

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

救災一半怪手開始搶球玩　靈活操縱救災不忘娛樂XD

高雄中秋節所有公園禁止烤肉、放鞭炮　違規亂烤最高罰6000元

高虹安貪污案再開庭！今傳前助理作證　詰問30分鐘結束

花蓮洪災罹難者頭七公祭！徐榛蔚上香哭了　家屬怒吼：在前面擺拍

獨攀八仙山憾事！南投專勤隊長魂斷山林　心因性休克猝逝

收假第1天車站仍爆滿！碩士正妹請假救災　阿姨憶921差別：很感動

「鏟子超人」專用！光復車站前驚見雨鞋大隊　志工幫分類畫面曝　

新竹2男「2F爬窗洗劫住家」連行李箱也偷！財損破89萬　警火速逮人

心碎守候5天不敢離開！頭七終尋獲遺體　女兒悲喊：爸爸回來了

超商繳費被拒氣罵店員「王八蛋」　客人獲判無罪

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

台86線橋橔驚魂！　警消合力救援輕生男成功阻憾事

勇士媒體日「焦點人物」庫明加未現身　柯瑞坦言是挑戰：尊重他

老公一打二「還包機票住宿」讓她去追劉宇寧！陶嫚曼：真的想不到

客美多咖啡淡水店10/2開幕　「千島炸雞堡」期間限定登場

美中競爭縮小差距！黃仁勳語出驚人：中國晶片只落後「幾奈秒」

藍放行115年總預算　傅崐萁籲卓榮泰：依法落實編列三讀法案預算

紫禁城內最豪華花園！　乾隆花園首度揭開神秘面紗

林業保育署台東分署甄選森林護管員　16名員額創歷年新高

高雄中秋節所有公園禁止烤肉、放鞭炮　違規亂烤最高罰6000元

福特「新7人座休旅」大陸開賣！渦輪、油電雙動力鎖定TOYOTA Highlander

【光復鄉需要人力】鏟子超人呼籲「別怕自己多餘來就對了」

社會熱門新聞

假清大文憑任科技副理　還成為台積電博士妻

《菱傳媒》社長認與黃國昌合作　形同假新聞一條龍

「重機具超人」哀怨問：花蓮找誰才有用？

金錢豹旗下「葳格高中」　爆財務爭議

人妻「產子4度裂傷」　夫竟嫌棄外遇酒店妹

信義區台港7男女大戰！台女被抓髮+掌摑腦震盪

一樓一鳳門綁緞帶尋芳　負責人遭起訴

女兒守5天不敢離開　頭七尋獲爸爸遺體

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份

光復「內陸海嘯」！酷的夢「涼山鬼」來了

光復市區不淹了！馬太鞍溢流溪水成功改道

收假第1天車站仍爆滿！　阿姨憶921差別：很感動

豪乳賓士女逆撞2車釀4傷　被捕露事業線狂吹

即／徐榛蔚宣布每戶災民發5萬

更多熱門

相關新聞

國5湧車潮「時速僅21公里」　下午11路段易壅塞

國5湧車潮「時速僅21公里」　下午11路段易壅塞

今天為教師節連假收假日，根據高速公路局路況資訊，截至中午12時30分，國道5號北向路段已出現車潮，宜蘭-頭城時速僅21公里，頭城-坪林時速也僅40公里，預估下午重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統等11處。

收假日省道13路段易塞　國5午前將湧車潮

收假日省道13路段易塞　國5午前將湧車潮

吊車大王「40億白宮開放參觀」！民眾塞3小時進不去

吊車大王「40億白宮開放參觀」！民眾塞3小時進不去

公路局公布今省道12處易塞路段　國道客運仍有空位

公路局公布今省道12處易塞路段　國道客運仍有空位

國道中午還在塞「1路段紫爆」　下午防7處地雷

國道中午還在塞「1路段紫爆」　下午防7處地雷

關鍵字：

高雄高等行政法院蛇行塞車

讀者迴響

熱門新聞

救命化痰藥退出台灣　醫：健保奇蹟殺價到印尼廠都不做

孫德榮收于朦朧魂魄

假清大文憑任科技副理　還成為台積電博士妻

離開災區！鏟子超人「身上1物能丟就丟」超重要

公館圓環首上班日塞爆　羅斯福路往台北連機車都不會動

台中、雲林、台南明停水「最長10小時」　範圍一次看

她遭抓包「AI便當」送災區　挨批蹭熱度

許光漢姊傳訊息只說「幫我買票」

許純美腫一圈現身街頭！　百元拖鞋搭20萬香奈兒包…近況曝

午後變天！　今「雨最大」地區曝

被酸救災擺拍！吊車大王怒飆3次超扯

新颱「麥德姆」最快後天生成　預估路徑曝

男臉書免費捐精　她生下兒子才知多人受害

李亮瑾約吃鹹酥雞被酸「沒去花蓮還吃好料」霸氣回嗆

中秋發了！　5生肖財運一路旺到聖誕節

更多

最夯影音

更多
鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」

鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」
花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

洪災動物救護站已安置30隻狗狗　牠「胸部破裂」重傷搶救中　

洪災動物救護站已安置30隻狗狗　牠「胸部破裂」重傷搶救中　

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面