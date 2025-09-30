塞車變換車道遭檢舉蛇行　駕駛喊冤成功抗罰1.8萬元

記者黃翊婷／綜合報導

駕駛阿哲（化名）去年3月間開車行經高雄市前鎮區一處路口時，因在塞車時連續左右變換車道，遭民眾檢舉蛇行，事後挨罰1萬8000元、吊扣汽車牌照6個月。阿哲向高雄高等行政法院提起行政訴訟，被裁定駁回，他繼續提出上訴，最終真的逆轉結局。

▲阿哲在塞車時變換車道，想要超車，卻因此被檢舉蛇行。（示意圖／記者李毓康攝，非本案事發路口。）

判決書中記載，阿哲去年3月間開車行經高雄市前鎮區中山四路、中安路口，遭民眾檢舉「在道路上蛇行」，因而挨罰1萬8000元罰鍰、吊扣汽車牌照6個月，還要參加道路交通安全講習。他不滿挨罰，決定提出行政訴訟，但被法官裁定駁回，他還是不服氣，於是繼續提起上訴。

阿哲表示，當時他只變換車道2次，行駛距離也不長，並非沿途任意變換車道，他的狀況與蛇行的定義不同，原審卻認定他「狀似蛇行」，顯然有違誤。

高雄高等行政法院高等庭重新檢視證據影像，發現阿哲變換車道的目的應該是為了超車，但他向右斜切至中線車道後，因中線車道堵塞無法前行，又不能變換至外側車道，才再度向左急切回原車道。

法官表示，雖然阿哲在短時間內連續左右變換車道，但距離、時間都不長，過程中也有依照規定打方向燈，確實與沿途任意變換車道的蛇行方式不同。

最終，法官認為原審有適用法規不當的違法情形，且違法情事足以影響判決結果，於是裁定廢棄原判決並撤銷原處分，判決高雄市政府交通局敗訴，全案不得上訴。