政治 政治焦點 國會直播 專題報導

公館圓環首上班日塞爆　交通局：行人兩段式穿越、車道號誌改連鎖

▲台北市長蔣萬安視察公館圓環改建。（圖／北市府提供）

▲台北市長蔣萬安今早視察公館圓環改建。（圖／北市府提供）

記者鄭佩玟／台北報導

今（30日）是公館圓環拆除後第一個上班日，台北市長蔣萬安早上7點半就到現場視察尖峰時段車流，並表示整體都還算順暢，但截至9點25分，從新北市福和橋進入台北市的機車，已回堵至橋上，汽車道更是排成長龍。台北市交通局啟動改善措施，包括行人兩段式穿越、車道號誌改連鎖。

公館圓環拆除後，迎來第一個上班日，不少民眾遇到塞車情況，在網路上抱怨，「塞到爆炸，機車都不會動」、「羅斯福路五段堵到興隆路一段，喇叭聲不斷」、「塞到爆爆的，好像過年返鄉車潮」、「從8點到現在快40分了，只從景美塞在萬隆」、「第一次知道上班的路這麼遠」。不過，蔣萬安今天上午七時和台北市副市長李四川一起視察時則說，「整體看起來都還算順暢」，主要是因為圓環拆除以後，現在四個方向基本上除了福和橋下來要左轉羅斯福路往公館的方向，需要兩階段式左轉以外，其他方向都是可以直接左轉。

蔣萬安於市政會議上表示，在開會前特別去視察公館交通狀況，雖然車流量不少，但確實都還算通暢。不過，回來開會時現場的回報車輛數量有大幅的增加，而且有幾個方向是塞車的狀況。他指示，交通、工務、警察局等相關局處要儘速的因應並且改善，同時也要通知圖資做更新，像Google Maps導航並沒有更改，可能會讓用路人有所誤導。另一方面，有需要提醒用路人的資訊也要盡快讓用路人知道，並且熟悉。

北市交通局坦言，今早是完工後的第1個上班日車流狀況，於上午近8時起車流逐漸增加，羅斯福路往北及福和橋往東方向有壅塞的情況。目前啟動4大改善措施，包括羅斯福路4段與基隆路4段口東側行人號誌尖峰時段調整為兩段式穿越；羅斯福路4段南往北外2車道改為直行右轉車道；動態調整羅斯福路4段與基隆路4段號誌連鎖；羅斯福路4段與萬盛街口及羅斯福路4段90巷與羅斯福路口縮短公車早開遲閉。
 

