阿嬤光復車站外送粽子給志工　網友感動：可以接下她的心意

記者黃翊婷／綜合報導

花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖溢流受到重創，近日不少志工湧入災區協助清理家園，有網友目擊一位阿嬤在光復車站分送肉粽，可惜路過的多數人並未拿取，因而希望大家如果有路過，可以順手拿一顆肉粽，不要辜負阿嬤的愛心。

▲光復車站近幾日人潮眾多，全都是要前往災區幫忙清理的志工。（圖／記者劉邠如攝）

原PO在社群平台Threads發文表示，光復車站前有一位阿嬤會分送肉粽給救災人員和志工，希望大家如果有路過，可以順手拿一顆肉粽，不要辜負阿嬤的愛心，也不要讓阿嬤站太久。

文章自28日公開至今，已獲得5.2萬人按讚，網友們紛紛留言表示感動，「阿嬤一定在想沒辦法挖土的話，那來包粽子給大家吃吧，大家去那裡都是想著自己能做什麼事，台灣人真的好棒」、「我覺得大家可以接下阿嬤的心意，讓老人家也覺得自己的付出是值得的」。也有網友建議，大多數人沒有拿取肉粽或許是以為要付錢，可以寫在告示板上，應該會比較好發。

還有前往現場幫忙的志工留言表示，有拿到阿嬤送的肉粽，甚至因為太好吃，所以拿了兩顆，「阿嬤的粽子很好吃」、「阿嬤的愛心肉粽真的好吃又暖心可愛，好吃到吃兩顆的我」、「阿嬤真的超熱情，會瘋狂塞東西給志工吃，超感動」。