除了糧食！花蓮災區「最缺物資曝光」　他趕抵現場不捨：慘不忍睹

▲光復鄉災民需要清理家園的工具。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／劉維榛報導

除了糧食與民生用品，一名網友從土城趕去光復鄉，發現災民也非常需要清理家園的工具，像是大圓鍬、小圓鍬，塑膠掃把、雨鞋、手套與消毒水等，原PO也心疼直呼，「現場實在只能用慘不忍睹形容。」若各界想盡一份心力捐物資，原PO建議可捐贈上述提到的物資。

一名熱心網友在臉書《花蓮同鄉會》表示，知道光復鄉被洪流淹成一片後，他趕緊排開時間，並帶著一些物資，一路從土城趕到當地救災，「現場實在只能用慘不忍睹形容，大型機具忙進忙出，還有慈濟的人員，及國軍弟兄在挨家挨戶協助。」

原PO坦言現場非常混亂，很多道路一下子可以走，但一下子水又把泥土帶下來，救災人員只能開著怪手急著清除淤泥。

最重要的物資部分，原PO說，當地非常缺乏清理淤泥的相關工具，包括大圓鍬、小圓鍬，塑膠掃把，電池，頭燈，棉質工作手套，雨鞋，消毒水（漂白水）等。

如果各界想捐物資的話，另一名網友也分享，災民最需要整理家園的用具，尤其掃把要防水的材質，「因為要領取太麻煩了，大家這裡要行動很不便，再拜託各界可以馬上幫忙，如果可以借推土車更好，我的物資一下下就沒了，再拜託大家！」留言區也有人補充，「急缺尿布、衛生紙、棉被、乾糧、塑膠手套」。

立委沈伯洋提到，清理需要協助，國軍、各慈善團體十分辛苦，內政部新的民力已抵達，各縣市環保局也在做準備，但他自己的評估，對居民來說，家戶內清理才是困難。

沈伯洋提醒，大家清理請務必注意過程不小心造成的傷口與感染，各地有醫療站。另外，物資可送「花蓮糖廠中央倉庫」。聯絡人：張先生0958-080-620。主要需要「清潔設備」，水桶、鏟子、清潔劑、噴水設備、雨鞋、清消器具、口罩等等之類。