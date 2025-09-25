　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

除了糧食！花蓮災區「最缺物資曝光」　他趕抵現場不捨：慘不忍睹

▲▼受強颱「樺加沙」外圍環流影響，花蓮連日來累積可觀雨量，導致馬太鞍溪堰塞湖溢流，洪峰沖毀馬太鞍溪橋，大水漫入光復鄉市區導致嚴重災情，善心人士以小貨車沿路發放物資或以水桶吊掛方式給予二樓以上民眾。（圖／記者李毓康攝）

▲光復鄉災民需要清理家園的工具。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／劉維榛報導

除了糧食與民生用品，一名網友從土城趕去光復鄉，發現災民也非常需要清理家園的工具，像是大圓鍬、小圓鍬，塑膠掃把、雨鞋、手套與消毒水等，原PO也心疼直呼，「現場實在只能用慘不忍睹形容。」若各界想盡一份心力捐物資，原PO建議可捐贈上述提到的物資。

一名熱心網友在臉書《花蓮同鄉會》表示，知道光復鄉被洪流淹成一片後，他趕緊排開時間，並帶著一些物資，一路從土城趕到當地救災，「現場實在只能用慘不忍睹形容，大型機具忙進忙出，還有慈濟的人員，及國軍弟兄在挨家挨戶協助。」

原PO坦言現場非常混亂，很多道路一下子可以走，但一下子水又把泥土帶下來，救災人員只能開著怪手急著清除淤泥。

最重要的物資部分，原PO說，當地非常缺乏清理淤泥的相關工具，包括大圓鍬、小圓鍬，塑膠掃把，電池，頭燈，棉質工作手套，雨鞋，消毒水（漂白水）等。

如果各界想捐物資的話，另一名網友也分享，災民最需要整理家園的用具，尤其掃把要防水的材質，「因為要領取太麻煩了，大家這裡要行動很不便，再拜託各界可以馬上幫忙，如果可以借推土車更好，我的物資一下下就沒了，再拜託大家！」留言區也有人補充，「急缺尿布、衛生紙、棉被、乾糧、塑膠手套」。

立委沈伯洋提到，清理需要協助，國軍、各慈善團體十分辛苦，內政部新的民力已抵達，各縣市環保局也在做準備，但他自己的評估，對居民來說，家戶內清理才是困難。

沈伯洋提醒，大家清理請務必注意過程不小心造成的傷口與感染，各地有醫療站。另外，物資可送「花蓮糖廠中央倉庫」。聯絡人：張先生0958-080-620。主要需要「清潔設備」，水桶、鏟子、清潔劑、噴水設備、雨鞋、清消器具、口罩等等之類。

09/24 全台詐欺最新數據

台大醫療團攜手雲林消防局遠赴索馬利蘭　副院長江文莒手記「319救命專線」荒野勳章

台中購物節優惠店家衝破2萬家　激旨燒鳥、老井、屋馬都入列

中央推「垂直避難」突撤離人數600變8000　花蓮縣府員工：心冷

堰塞湖溢流重創花蓮　永齡基金會宣布捐1000萬

「健檢、洗牙、健走」都能抵扣保費！　這類保單正夯

花蓮洪災14死　館長宣布捐100萬現金、200萬物資

肯德基官網驚見「0元炸雞桶」被瘋搶　業者急澄清：非官方活動

連假出國人潮爆滿！他驚喊「光托運行李」等1小時　網爆共鳴

20歲女大生拚微創業　每月蛋糕接單破30顆

美運輸部長聲援參與ICAO　陳世凱發聲：台灣為亞太重要航線

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

竹科旁槍響！中壢警圍捕槍砲犯畫面曝　轟10多槍攔不住

花蓮光復災後第3天！　家園慘變泥巴地阿嬤苦笑：喊撤時水都來了

好消息！光復鄉堰塞湖溢流第3天　高雄特搜隊泥濘中救出受困夫妻

報酬率27.12%！定期定額ETF存股3年成績單，高股息表現失色／不管啦！給我錢EP155完整版

花蓮鳳林「堤頂也溢流了」！河面土石淤積過大　防汛道路流滿泥水

北院再開庭！應曉薇「嘴對嘴親吻」愛女　柯文哲與小草握手

機械科幻風RougeLite《Morbid Metal》東京電玩展試玩心得

快訊／寶島光學爆掏空！加盟店千萬營收被侵吞　總經理送北檢複訊

台大醫療團攜手雲林消防局遠赴索馬利蘭　副院長江文莒手記「319救命專線」荒野勳章

閱之海筆記／關東軍大進擊：前進滿蒙！

恩利得獎..伊能靜蹲台下狂拍　謝爸媽「一出生就聽〈情非得已〉」

撤離人數600突變8000　花蓮縣府員工看輿論：心冷

肯德基官網驚見0元炸雞桶！業者：非官方活動

爆破解決堰塞湖？　網友模擬給傅崐萁看

堰塞湖溢流14死　科技專家點名3人「政治照妖鏡」

花蓮洪災　永齡基金會宣布捐1000萬

花蓮洪災14死　館長捐300萬

災區「最缺物資曝光」　他抵現場不捨：慘不忍睹

連假出國人潮爆滿！他驚喊「光托運行李」等1小時

沒警報聲「傳巨大轟隆聲」　他驚恐憶：洪水急湧逃不了

吊車大王出手了「罹難者每人1萬」！再捐2台小山貓

一票人以為「整個花蓮很危險」　他曝真實狀況

快訊／統一發票7、8月中獎號碼出爐

2300萬噸水還沒下來！李鴻源曝「堰塞湖最壞1狀況」

白沙屯三媽9／27～28重返南投三神贊境

物資掃把救災光復鄉花蓮溢流

虎媽把女兒鎖房內5天　爸破門驚見屍體

劉世芳會議稱淹家門口就算了　內政部澄清

即／孫生侵犯4女遭起訴　「陷溺性癮」求重刑

撤離人數600突變8000　花蓮縣府員工看輿論：心冷

77萬美國YTR沒出戰《中文怪物》親揭原因：不符條件

中央9次示警花蓮撤離？　粉專揭實情：潰堤前30小時說要撤8000人

肯德基官網驚見0元炸雞桶！業者：非官方活動

衝突畫面曝！台中男KTV口角開槍釀1死

Coldplay演唱會爆「綠帽夫同場約會新歡」

綠營對話外流 　Cheap：她人設炸成碎片

最不尊重別人的三大星座！

賴清德打電話找人　徐榛蔚回話曝光

阿部瑪利亞無預警退賽《中文怪物》！

快訊／別再繳錢！3家職業工會欠保費　勞保局暫拒給付

快訊／全家開出8組發票大獎！幸運門市一次看

