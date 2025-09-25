別讓愛心被浪費！　行政院：花蓮賑災捐款要防詐、認明官方管道

▲花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，沖毀光復鄉市區導致嚴重災情，市區街頭一片泥濘，滿是淤泥與受損汽機車。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成嚴重災情，全國上下齊心投入賑災，衛福部也啟動公益募款「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害募款專案」，彙整各界的善款。行政院今（25日）提醒民眾，依據過往經驗顯示，詐騙集團常利用國人愛心，散布虛假募款資訊，請務必提高警覺、謹慎查證。

衛福部的「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害募款專案」，即日起接受外界捐款，並將專款專用於災區的援助與重建。「戶名：財團法人賑災基金會，土地銀行長春分行（005），帳號：102-005-201-966」。

行政院說，除衛福部專戶外，亦可利用4大超商門市機台，點選「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案」進行捐款；或透過25日下午1時起用的Line Pay「愛心捐款」平台，點選「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案」進行捐款。

行政院提醒，國人務必留意詐騙手法，詐團常利用假冒政府或慈善單位名義，透過不明連結的簡訊、虛假募款網站或製作影音短片等方式，透過「網路身分認證」、「網路金流認證」等話術行騙。

行政院再次強調，如收到可疑簡訊或看到可疑募款帳號，請立即撥打165反詐騙專線求證，或上數位發展部「網路詐騙通報查詢網」進行查詢與檢舉，共同遏止不法行為。