政治 政治焦點 國會直播 專題報導

內政部新創「垂直撤離」釀災？　聯合國、美國、花蓮政府早都納入

▲▼ 花蓮光復鄉災後第三天，居民清理家園。（圖／攝影中心攝，下同）

▲花蓮光復鄉災後第三天，居民清理家園。（圖／攝影中心攝，下同）

記者陶本和／台北報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成嚴重死傷，花蓮縣府指出，由於內政部「新創垂直撤離」導致多人不願撤離。對此，一位曾經參與多國救難人員25日受訪指出，「垂直撤離」並非政府新創避難方式，而是國際減災組織與多國公認的防災指引之一，聯合國減災戰略框架（UNDRR）、美國聯邦緊急事務管理署（FEMA），甚至2018年傅崐萁擔任縣長時的花蓮縣政府，也早將「垂直疏散」列為疏散撤離的方式之一。

花蓮縣政府近日表示，這次風災致災，最主要原因是因為內政部開會研議一種新的避難方法，叫「垂直避難」，讓家中有2樓以上的可以就近避難。因此在撤離過程中，有一些鄉親自認自家夠安全，沒有配合撤離措施，縣府認為這都是個人主觀意志，「花蓮縣政府不能強拉或處罰」。

對此，一位曾經參與多國災害救難的資深搜救隊成員25日受訪時表示，「垂直撤離」（vertical evacuation）是早被全球公認為洪水、海嘯、颶風等災害中的重要避難方式。

他說，在聯合國減災戰略框架（UNDRR）就將「垂直撤離」納入整體社區減災的方法指引中。美國聯邦緊急事務管理署（FEMA）也明確將高樓層、安全空間作為避險依據，適用於無法及時水平避難、或來不及撤離至地面高地的情況。

該人士說，在2018年印尼爪哇島洪水中，多名居民藉由縣政府指定的「垂直撤離避難所」躲過洪水侵襲；2021年美國路易斯安那州也透過垂直撤離策略，成功挽回數百條生命。他氣憤地表示，花蓮縣政府卻宣稱此法是「內政部新創」，簡直不可思議，更是對救災知識的無知或刻意誤導。

▲▼ 花蓮光復鄉災後第三天，居民清理家園。（圖／攝影中心攝，下同）

根據查證，事實上早在2018年4月，傅崐萁擔任花蓮縣長時，花蓮縣政府提出的「107年度花蓮縣水災危險潛勢地區保全計畫」，就將「垂直疏散」列為疏散撤離的方式之一。

根據該計畫中明確指出，對於需支援護送之弱勢族群，如長期病患、獨居老人、行動不便、身心障礙等，或居住地下室者均應確實掌握，必要時應優先協助疏散撤離。在撤離避難方式上，包括居民自住處平面疏散撤離至指定安全避難所、親友家，或「垂直疏散」至自家或同樓層2樓以上之安全處所。代表縣府長久以來都知道「垂直疏散」代表的意義。

該人士表示，近期來自全國各地的救援隊都在支援花蓮縣救災，至今死亡人數14人，仍有31人失聯，家屬陸續指認遺體，死者多數是8旬長者，名單甚至還有百歲人瑞，目前已被辨識身分的共有11名死者，年齡結構偏高，大多數是在一樓逃生不及的長者，被發現時口鼻、全身都布滿泥濘，恐怕吸入淤泥窒息。

他認為，如果花蓮縣府都有聽取中央的建議，趕快強制撤離疏散，就能救回更多生命，不應至今還持續以政治攻防的心態扭曲事實、影響整體救災量能。

▲▼ 花蓮光復鄉災後第三天，居民清理家園。（圖／攝影中心攝，下同）

09/24 全台詐欺最新數據

