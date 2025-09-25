砂石場成洪水破口？　水利署指為「開口堤」：災前就封堵

▲花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，洪峰沖毀馬太鞍溪橋，河面上空留橋墩，台九線交通斷絕。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成慘重災情，有光復鄉當地鄉民指出，馬太鞍溪南岸堤防中間有兩個大缺口，有兩座砂石場，質疑是否是造成洪水沖進光復鄉市區的關鍵。對此，水利署指出，該缺口是為了堤後排水做的開口堤，在這次災前已完全封堵；但有一處堤後坡有300公尺長的受損，將在2週內完成搶修。

行政院發言人李慧芝說，有關堤坊缺口部分，根據經濟部說明，其實是東部的一種設計，主要用於幫助東部的排水，這次因為馬太鞍溪堰塞湖的溢流，在溢流發生前已經把缺口補上。

經濟部水利署副署長陳建成補充，那兩個開口是為了堤後排水做的開口堤，在災前都已經完全封堵，還加高、補強堤腳。這次災害部分，目前掌握有個堤防的堤後坡有大概300公尺的受損，會在2周內搶修完成，在明年汛期前復建。對整個馬太鞍溪周邊堤防的加固部分，水利署會在3個月內全部檢視一遍。

媒體追問，開口堤是否非淹水的主因？陳建成說，這次會淹水主要是最大流量來到每秒8800立方公尺，整個馬太鞍溪的100年流量是每秒2040立方公尺，也就是說超過原來堤防設計所能容納的保護標準大概4倍。

陳建成指出，至於開口堤部分，堤防設計的時候，都會有預留因為堤後排水或是將來堤防的保險，例如上游若破堤，就可以從開口堤把水再灌進來。但是這次特別在災前，把開口堤、排水路等封堵掉。