韓國瑜率團拜會　麻生太郎慰問堰塞湖災情、重申台海穩定至關重要

▲立法院長韓國瑜25日率團拜會日本前首相麻生太郎。（圖／立法院提供，下同）

記者蘇晏男／台北報導

立法院長兼「日台日交流聯誼會」會長韓國瑜今（25日）早率三黨團立委代表啟程赴日本交流，並於下午拜會日本前首相麻生太朗。立法院表示，會中麻生太郎獲悉花蓮光復鄉馬太鞍溪因堰塞湖溢流災情，造成嚴重死傷，特別向台灣人民表達最真誠的慰問與關懷；另在國際局勢方面，麻生太郎重申，台海和平穩定對日本乃至整個東亞地區至關重要，日本將盡全力維護台海穩定。

立法院25日下午指出，韓國瑜一行於25日下午前往日本自民黨總部，會晤麻生太郎及自民黨青年局長中曾根康隆一行，出席貴賓包括「台日交流聯誼會」副會長、立委洪孟楷與黃珊珊，以及國民黨立委許宇甄、王鴻薇、翁曉玲、林倩綺；民進黨立委何欣純、王美惠及郭昱晴，自民黨眾議員平沼正二郎、自民黨青年局國際部副部長福田薰等人亦陪同接見。

立法院表示，麻生太郎首先誠摯歡迎台灣國會代表團到訪日本，並特別提及，獲悉花蓮光復鄉馬太鞍溪因堰塞湖溢流災情，造成嚴重死傷，特別向台灣人民表達最真誠的慰問與關懷。

立法院說，麻生太郎憶及，過去曾多次造訪台灣，最後一次是2023年以自民黨副總裁身分訪台，對台灣始終懷有深厚情感。麻生太郎表示，立法院長肩負重責大任，對於韓國瑜深感敬佩，而韓無論過去擔任地方首長，或現任立法院長，多次訪日並積極推動雙邊交流，在台日友好關係中扮演舉足輕重的角色。麻生太郎強調，台灣與日本共享普世價值，是日本最堅定的盟友與珍貴的夥伴。

麻生太郎也指出，台灣赴日旅客人數去年達到604萬人，突破疫情前的498萬人次，位居全球第三；若以人口比例計，更超越中、韓，充分顯示台灣人民對日本的喜愛。在經濟層面，台日半導體合作帶來龐大成效，雙方在全球供應鏈韌性與人才培育均取得豐碩成果；地方城市交流亦日益緊密，雙邊互信不斷提升。麻生太郎強調，台灣人最喜歡的國家是日本，正是兩國情誼最好的印證。

在國際局勢方面，麻生太郎重申，台海和平穩定對日本乃至整個東亞地區至關重要，日本將盡全力維護台海穩定，並堅決反對任何片面改變現狀的行為。他並提及，得知韓國瑜所率訪團將赴大阪參觀世界博覽會，特別肯定台灣館展示最先進設備與科技，備受好評，深受遊客喜愛，常需排隊超過一小時方能入場，展現台灣在科技與創意上的實力與吸引力。

韓國瑜接續致詞表示，感謝麻生太郎及三位眾議員撥冗熱情接待，立法院三大黨團此次均遴派優秀委員參團進行國會外交，展現立法院在對外關係上的團結一致。目前立法院113席已有84位立委加入「台日交流聯誼會」，成為立法院規模最大的跨黨派國會聯誼平台。韓國瑜並向在場貴賓介紹，台灣甫於今年9月成立「運動部」，盼未來台日在既有基礎上，進一步擴大體育領域之交流，使雙邊關係更趨緊密。

立法院表示，韓國瑜並回應麻生太郎提及立法院長職務艱鉅之處，表示立法院作為國家最高民意殿堂，必須兼顧行政監督與立法推動、平衡三大黨團意見，並肩負推動國會外交的重要使命。未來將持續深化臺日各層面的交流，推動民主、經濟及文化合作，並共同攜手維護區域和平穩定。

立法院也說，雙方另就體育合作、少子化與高齡化、區域安全、國會交流及臺日政黨政治等議題，展開廣泛交換意見。會晤歷約一小時，氣氛友好熱絡，在互贈紀念品與合影後圓滿結束。