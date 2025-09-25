備戰國民黨2026議員初選！　李明璇、陳冠安開啟拜票掃街

▲備戰2026，李明璇與陳冠安掃市場。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

距離2026九合一地方選舉僅剩1年時間，各黨早已暖身起跑，台北市尤為一級戰區，許多藍營青年陸續表態。昨天宣布參選台北市內湖南港區市議員的陳冠安，今（25日）上午與備戰台北市松山信義區議員的國民黨發言人李明璇，共同前往南港區、信義區交界的福德市場掃街，兩人一一向攤商、民眾問好，盼能爭取在地鄉親支持，為國民黨注入新生代參政者的活力。



陳冠安指出，自己作為土生土長的港湖青年，深知在地需求與民生問題，未來若有機會進入議會，將以認真問政、堅定監督、踏實服務的態度，來回應鄉親的託付。他強調，年輕人參政就是希望讓人民、青年世代的聲音被聽見，也讓港湖能有更多元的發展。

陳冠安感性表示，這是他從小長大的市場，首站從福德市場出發，就代表不忘本、港湖優先的精神，這次掃街深深感受到市場攤商與在地居民的溫暖與期望，更堅定了他持續耕耘基層、為民發聲的決心，「希望港湖鄉親給年輕人一次機會，一起讓港湖變得更好！」



陪同拜票的李明璇則表示，台灣政治需要讓更多有理念、有行動力的年輕人加入公共事務行列，她高度肯定陳冠安參選議員，認為他是非常優秀的幕僚，長期關注公共議題，相信專業幕僚、專業問政，未來將是港湖值得信賴的新世代戰將。