領1萬就是貪？嗆釋昭慧「政治尼姑」挨告　李明璇：勿情勒百姓

▲國民黨發言人李明璇。（圖／國民黨文傳會提供）

記者鄭佩玟／台北報導

玄奘大學宗教系教授釋昭慧發起「拒領普發1萬」運動，引起社會各界熱議。國民黨發言人李明璇日前在臉書直播時，暗指釋昭慧是「政治尼姑」，對此釋昭慧今（25日）上午在臉書宣布提告，「讓垃圾變黃金，確乎福國利民！」李明璇對此回應，體諒一下俗世的人們，有很多世俗煩惱，真的不要情勒勞苦的百姓。

釋昭慧指出，平時不會主動觀看攻擊她的影片，因為那些內容「就像垃圾坑，揭開就惡臭撲鼻」，但這次她希望藉由法律途徑，將可能獲得的賠償金用於賑災濟苦，因此決定暫時忍受不適，開始在網友協助下錄影、截圖，蒐集不實指控的證據以備提告。她說，已經有熱心民眾提供多起線索，讓她掌握兩件最新案例，其中一起是堂堂國民黨發言人，另一人則被指控未具備合法資格卻公開募款，目前相關情況已有人向主管機關檢舉。

李明璇回應，自己很尊敬師父，也請師父莫忘世上苦人多，可以理解月領14萬的可以對1萬塊無感，但請體諒一下俗世的人們，有很多世俗煩惱，真的不要情勒勞苦的百姓。而且她還是要再說，普發現金一萬沒有舉債，是超徵的稅收，是還稅於民。

李明璇強調，菩提本無樹，明鏡亦非臺，本來無一物，何處惹塵埃。本來出家人慈悲為懷，六根清淨，告別貪瞋癡，跳進政治大染缸，很多信眾會很傷心難過。