徐榛蔚問罹難者家屬「怎麼不走？」　災民怒嗆：完全沒通知撤離啊！

▲罹難者家屬向縣長徐榛蔚抱怨。（圖／記者王兆麟攝）



記者杜冠霖／台北報導

颱風樺加沙釀成嚴重災情，至今已有17人死亡，尚有17人失聯，花蓮縣長徐榛蔚昨（24）日赴殯儀館慰問，她先詢問「怎麼不去安全避難所？」、村里長都會去講」，但家屬不滿的說，佛祖街一帶根本就沒人收到需要撤離的通知，他跟鄰居都是看到水來了才開始跑，也才有家人受難。

這次花蓮光復馬太鞍堰塞湖釀災事件，中央21日後9度預警，颱風來臨前夕徐榛蔚人在韓國交流，22日下午的應變中心開會，還是由副縣長代打，也讓徐榛蔚一時成為眾矢之的。徐榛蔚昨傍晚到瑞穗生命園區關心罹難者家屬。

徐榛蔚質疑，為什麼不去安全避難所？罹難者家屬不滿表示，沒有人通知啊！我們怎麼知道。徐榛蔚則堅持有廣播，家屬指出，沒有，那區都是重聽老人家多，你們怎麼處理，廣播那麼小聲不知道講什麼啊？聽不到啦。

徐榛蔚強調，村里長都會去講。家屬指出，沒有！都沒有！如果有講的話我們早就撤了，我媽也不會白白（罹難）都不出來指揮，跑到不見。

家屬氣憤說到，佛祖街這一帶根本沒人收到撤離通知，鄰居們也是看到水來了才開始逃命，短短時間就淹起來，他牽著媽媽的手逃命，後來媽媽把他手撥開就往下沉了，可能「是不想拖累我吧」，如今家破人亡，姊姊到現在也還下落不明。