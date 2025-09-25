　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

釋昭慧今早點名藍營美女發言人　「刑事嫌犯再添2例」

記者黃翊婷／綜合報導

「搶救國庫聯盟」召集人釋昭慧法師日前倡議「拒領普發1萬」運動，引發社會正反意見熱議，甚至受到名嘴質疑沒納稅、開名車代步。釋昭慧25日一早透過臉書再度發聲，隔空與國民黨發言人李明璇開戰，並表明要讓這些「刑事嫌犯」多跑幾趟法院、繳些贖罪款。

▲行政院長卓榮泰接見釋昭慧法師。（圖／記者陳家祥攝）

▲釋昭慧今早在臉書發文，直言「刑事嫌犯再添二例」。（資料照／記者陳家祥攝）

釋昭慧25日一早在臉書發文，直言「刑事嫌犯再添二例」，並表明自己從來沒有觀看那些罵她的影片，「因為那些影片就像垃圾坑，揭開就惡臭撲鼻，會讓我忍不住作嘔」，但這次她想為賑災濟苦盡一點心，便強忍不適在網友的協助下「揭開第一座垃圾坑」，自行錄影、截圖，準備提告索賠，用以賑災濟苦。

沒想到一波未平一波又起，釋昭慧表示，後續她又收到許多好心人提醒，繼續錄影、截圖蒐證，聲明提告，結果今晨起來，網友又提供了兩案，其中一案竟是堂堂「國民黨發言人」，第二案之人則是歪曲事實，並在沒有聯合勸募字號的情況下公開募款，目前已被檢舉。

經查，國民黨發言人李明璇23日在臉書開設直播，暗指台灣出現一個「政治尼姑」，配圖則放上釋昭慧的照片。

釋昭慧隔空開戰李明璇。（圖／翻攝自Facebook／李明璇）

▲李明璇的臉書直播畫面截圖。（圖／翻攝自Facebook／李明璇）

釋昭慧強調，「讓垃圾變黃金，確乎福國利民」，雖然這樣一案接一案的單點驗收，比不上「第六種管道」那麼全面性，但是積少成多，「未始不能讓那幾個刑事嫌犯多跑幾趟法院，不時緬念『世上苦人多』，繳些贖罪款！」

#刑事嫌犯再添二例 #常聽網路戲語：#某人可不是吃素的！ #果然吃素的容易讓人軟土深掘 #但也不妨順勢讓垃圾變黃金 我從未打開那些罵我、謗我、辱我的影片來看，因為那些影片就像垃圾坑，揭開就惡臭撲鼻，會讓我忍不住作嘔。 然而這回阮囊羞澀，...

釋昭慧發佈於 2025年9月24日 星期三
09/24 全台詐欺最新數據

446 2 4829 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

堰塞湖最新空拍！　壩體被切削成V型
快訊／驚悚對撞！　台中女飛出傷重不治
LIVE／賴清德赴災區！　最新現場曝
家園變泥巴地苦笑　她無奈：喊撤離時水都來了
快訊／7、8月統一發票　千萬中獎號碼出爐
光復國中棒球場全毀　現場慘況曝
鳳林堤頂也溢流！　防汛道路流滿泥水
快訊／玖壹壹春風「爆熱戀郭書瑤」　黑底白字文首發聲
快訊／KTV看不順眼！23歲男「對準心臟」開槍殺人
快訊／車頭變形！　駕駛遭壓斷腿慘死

