政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王定宇「殺傷力範本」外流　柳采葳諷：有人看不慣大嗑人血饅頭

▲台北市議員柳采葳。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市議員柳采葳。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

颱風樺加沙挾帶驚人雨勢侵襲台灣東部，花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日下午溢流，造成光復鄉14人罹難，此次重大災難也掀起政治風波。民進黨立委王定宇被爆疑在民進黨團群組中要求釋出「有殺傷力」的文宣及新聞，以利友軍、綠營民代、政務官反擊，引發軒然大波。國民黨台北市議員柳采葳今（25日）諷刺，民進黨再次上演整套政治劇本，演技精湛，只是沒想到這次劇團成員看不下去綠營大嗑人血饅頭，把政治利益擺在花蓮人的性命之上，決定提前洩漏劇本。

花蓮光復災情嚴峻之際，疑為民進黨立法院黨團的群組對話在網路上瘋傳，據外流截圖顯示，王定宇貼出一「花蓮縣政府會不會太扯」並配上花蓮縣長徐榛蔚的攻擊文宣，並標註民進黨秘書長、行政院秘書長張惇涵、副秘書長阮昭雄及行政團隊，建議透過媒體或第三方，釋出澄清且具殺傷力的消息，以便友軍、民進黨立委及政務人員隨後反擊。阮昭雄回復收到、民進黨立委林淑芬則提醒，應講出這14名死者在哪一村比較具體。

不過，民進黨立委蔡易餘逆風表示，「人民現在不想看中央和地方在人命關天還在互打」，該隊話截圖一曝光，隨即引發輿論抨擊，更傳出王定宇因此不滿而怒退群組。

柳采葳對此指出，對照時間軸，當民進黨立委和行政院官員正在想要怎麼推卸政治責任的同時，行政院長卓榮泰和民進黨立委沈伯洋正在假惺惺勘災，事後還不忘在Threads上發文表示「真的很生氣」把責任全推給國民黨的傅崐萁委員。

柳采葳認為，這次事件讓全國民眾看清民進黨執政本質，就是有功就攬、有錯就推，執政十年早已無心好好治國，整個利益集團只想著怎麼維護政權、維護利益，民進黨有把百姓的痛苦放在眼裡嗎？還是對綠營來說，死亡人數不過就是統計結果？看看民進黨勘災時有多悲傷、多氣憤，回想起來就覺得有多噁心。
 

09/24 全台詐欺最新數據

446 2 4829 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

爆破解決堰塞湖？　網友模擬畫面曝：43秒掃光光復鄉
堰塞湖最新空拍！　壩體被切削成V型
快訊／驚悚對撞！　台中女飛出傷重不治
LIVE／賴清德赴災區！　最新現場曝
家園變泥巴地苦笑　她無奈：喊撤離時水都來了
快訊／7、8月統一發票　千萬中獎號碼出爐
光復國中棒球場全毀　現場慘況曝
鳳林堤頂也溢流！　防汛道路流滿泥水
快訊／玖壹壹春風「爆熱戀郭書瑤」　黑底白字文首發聲
快訊／KTV看不順眼！23歲男「對準心臟」開槍殺人

農業部長8月說「無立即危險」！律師反問1句

受樺加沙颱風帶來的豪雨影響，花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖23日發生溢流，大量泥水沖入光復鄉。藍委傅崐萁稱，8月13日就有要求農業部「處理」堰塞湖，但農業部長陳駿季卻說「無立即潰堤的危險」。對此，律師林智群直言，8月說沒有危險就相信，前幾天說很危險要撤離，怎麼就不信？

民進黨團捐100萬救災　籲民眾利用衛福部堰塞湖募款專戶捐款

內部訊息遭外流會抓內鬼？　綠黨團回應了

馬太鞍溪水灌阿陶莫部落　5分鐘淹2.1公尺高

花蓮光復7旬婦腳傷走不動　高雄特搜隊揹下樓

花蓮縣光復鄉堰塞湖國民黨柳采葳民進黨行政院王定宇

