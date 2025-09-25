　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

2300萬噸水還沒下來！李鴻源曝「堰塞湖最壞1狀況」洪峰恐重演

▲▼林業保育署24日上午利用無人機勘查堰塞湖，溢流口壩頂已遭水流下切80公尺，蓄水量減少75％，但仍維持紅色警戒。（圖／林保署提供）

▲馬太鞍溪堰塞湖仍有2300萬噸的水。（圖／林保署提供）

網搜小組／劉維榛報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成14死，但事實上，曾經擔任內政部長的水利專家李鴻源坦言，若內政部沒有根據他們的圖資，提前疏散7、8千人，「後果恐怕就不堪設想。」李鴻源更喊話，千萬噸的水還沒下來，雨再下的話，可能今天明天就垮了，這洪峰恐會跟23日再次重演。

李鴻源直言，想要讓工程手段讓堰塞湖消失，這幾乎是不可能，他特別提醒政治人物們，與其現在追究是誰的責任，這都可以之後再說，因為眼前還有更棘手的狀況，堰塞湖目前仍有千萬噸的水還沒下來，現在壩體含水量非常高，「假如雨再下的話，非常可能在今天、明天就垮了」，這洪峰恐會跟23日災情發生幾乎一樣。

即使雨停了，李鴻源也憂心表示，堰塞湖也是有千萬噸的水在那邊，「後續要怎麼處理，那難度就非常高了，因為那是個含水量非常高的壩體」，比原來的乾土難度大非常多，後續的研究團隊會繼續了解，給內政部專業的建議。

不僅如此，台大土木系主任游景雲也說明，「減災」是最佳甚至是唯一的選擇，也就是加強下游堤防、疏濬、預先疏散居民等。他也強調，目前壩體已被明顯切開，堰塞湖蓄水量已大幅下降，但仍需持續監控殘存水體與地質狀況，以防再爆發洪峰。

林保署表示，從空拍畫面顯示，溢流口壩頂已遭溢流的水流下切80公尺，蓄水量從最高峰的9100萬噸，到24日剩餘水量約2300萬噸，等於大幅縮減75%，但仍維持紅色警戒，故呼籲民眾確實配合政府指令避難，切勿靠近馬太鞍溪河道。

▼李鴻源擔心，雨再下的話，23日洪峰會再次發生。（示意圖／記者李毓康攝）

▲▼受強颱「樺加沙」外圍環流影響，花蓮連日來累積可觀雨量，導致馬太鞍溪堰塞湖溢流，洪峰沖毀馬太鞍溪橋，大水漫入光復鄉市區導致嚴重災情，市區街頭一片泥濘，滿是淤泥與受損汽機車。（圖／記者李毓康攝）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖23日發生溢流，泥水傾瀉而下，洪峰沖毀馬太鞍溪橋，肆虐光復鄉等下游地區，截至今日上午共計造成14死、52傷、31失聯。然而，網路卻流傳「林保署已9次示警，花蓮縣政府卻延誤撤離」的傳言。對此，縣政府嚴正駁斥，表示9次示警是累積的通報行政文件，而非連續示警，並呼籲民眾勿再散播謠言。

