2300萬噸水還沒下來！李鴻源曝「堰塞湖最壞1狀況」洪峰恐重演

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成14死，但事實上，曾經擔任內政部長的水利專家李鴻源坦言，若內政部沒有根據他們的圖資，提前疏散7、8千人，「後果恐怕就不堪設想。」李鴻源更喊話，千萬噸的水還沒下來，雨再下的話，可能今天明天就垮了，這洪峰恐會跟23日再次重演。

李鴻源直言，想要讓工程手段讓堰塞湖消失，這幾乎是不可能，他特別提醒政治人物們，與其現在追究是誰的責任，這都可以之後再說，因為眼前還有更棘手的狀況，堰塞湖目前仍有千萬噸的水還沒下來，現在壩體含水量非常高，「假如雨再下的話，非常可能在今天、明天就垮了」，這洪峰恐會跟23日災情發生幾乎一樣。

即使雨停了，李鴻源也憂心表示，堰塞湖也是有千萬噸的水在那邊，「後續要怎麼處理，那難度就非常高了，因為那是個含水量非常高的壩體」，比原來的乾土難度大非常多，後續的研究團隊會繼續了解，給內政部專業的建議。

不僅如此，台大土木系主任游景雲也說明，「減災」是最佳甚至是唯一的選擇，也就是加強下游堤防、疏濬、預先疏散居民等。他也強調，目前壩體已被明顯切開，堰塞湖蓄水量已大幅下降，但仍需持續監控殘存水體與地質狀況，以防再爆發洪峰。

林保署表示，從空拍畫面顯示，溢流口壩頂已遭溢流的水流下切80公尺，蓄水量從最高峰的9100萬噸，到24日剩餘水量約2300萬噸，等於大幅縮減75%，但仍維持紅色警戒，故呼籲民眾確實配合政府指令避難，切勿靠近馬太鞍溪河道。

