社會 社會焦點 保障人權

恐被洪水衝出海！海巡陸海空集結花蓮溪出海口　全面搜尋失聯者

▲海巡署東部分署集結近百人進入花蓮光復鄉災區救援。（圖／記者張君豪翻攝）

▲海巡署東部分署集結近百人進入花蓮光復鄉災區救援。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

記者張君豪／花蓮報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日發生溢流災情，造成嚴重傷亡與財損。海洋委員會海巡署今（25）日表示，海委會主委管碧玲，責成海巡署全國各分署調派人力支援花蓮災後救援及復原工作，並由東部分署長蔡茂埕進駐花蓮縣災防應變中心，全力協助物資運送及失聯民眾搜尋任務。

▲海巡署東部分署集結近百人進入花蓮光復鄉災區救援。（圖／記者張君豪翻攝）

根據花蓮縣長徐榛蔚的任務指示，東部分署今日持續派遣人員協助光復鄉8個村落、5條主要路線，負責午、晚餐及民生物資的發放。海巡署共投入15輛車、42名人力，協同軍警單位以廣播與喊話方式，確保物資送達災區每位民眾手中。

在失聯人員搜尋方面，海巡署已派出巡防艇持續於花蓮溪出海口鄰近海域搜救；岸際方面，動員機動雷達車透過紅外線熱影像，並由人員分別在出海口南、北岸展開地毯式搜尋。同時也出動無人機，從空中擴大範圍拍攝偵搜，涵蓋花蓮溪北岸至七七守望哨一帶，不放棄找到失聯民眾希望。

▲海巡署東部分署集結近百人進入花蓮光復鄉災區救援。（圖／記者張君豪翻攝）

海巡署統計，目前已投入3艘巡防艇、1架無人機、25輛車輛與95名人力，全面展開救災工作。署方強調，將持續動員各分署人力與偵蒐裝備，並與地方政府及救援單位密切合作，協助花蓮災民度過難關，加速完成災後復原。

緊急求援！台東霧鹿、利稻村斷路斷電斷網無人知　患者急需就醫

緊急求援！台東霧鹿、利稻村斷路斷電斷網無人知　患者急需就醫

強颱樺加沙帶來強風豪雨，花東、恆春半島與屏東山區遭驚人雨勢侵襲。民進黨立委伍麗華今（25日）揭露，台東縣海端鄉「霧鹿村」及「利稻村」自23日起處於斷路、斷電、斷網狀況，直到今日部落出來錄影、拍照才知道狀況很嚴重。目前有洗腎患者向團隊求助，包括需要空勤總隊帶洗腎患者就醫、恢復通訊、物資、道路搶修以及慢性病藥物。

LIVE／部分供水恢復　賴清德下午花蓮勘災

LIVE／部分供水恢復　賴清德下午花蓮勘災

堰塞湖最新空拍　溢流量是估計的4倍釀災

堰塞湖最新空拍　溢流量是估計的4倍釀災

林保署：爆破壩體恐釀更大災害　堰塞湖後續處理方式曝

林保署：爆破壩體恐釀更大災害　堰塞湖後續處理方式曝

花蓮鳳林「堤頂也溢流了」！　防汛道路流滿泥水

花蓮鳳林「堤頂也溢流了」！　防汛道路流滿泥水

