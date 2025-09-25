光復災後第3天！阿嬤家園變泥巴地苦笑　她無奈：喊撤時水都來了

▲花蓮光復鄉災後第三天，居民清理家園。（圖／攝影中心攝，下同）



地方中心／花蓮報導

花蓮縣光復鄉23日下午因馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，洪水沖毀馬太鞍溪橋，泥水灌入市區致災。今(25日)是災後第3天，居民開始清理髒亂不堪的家園，住戶們邊清邊無奈表示，當下聽到逃生通知時，洪水都進來了，根本來不及撤離。

光復鄉的居民們陸續回到家園，捲起袖子清理泥濘，其中一對老夫妻提到，水來的當下2人正在聊天，當鄉公所打電話來通知時，水已經淹一半了，只能趕快往樓上跑，根本來不及關門。

▲▼ 阿嬤苦笑介紹著家裡現在的慘況，家具亂成一團、地上全是泥巴。



進到家裡，除了地板全是爛泥巴外，堆滿被沖到東倒西歪的家當，但兩個老人家根本無法處理，阿嬤看著一切只能無力苦笑，她表示有請阿兵哥幫忙，但對方說上面沒通知無法協助，也感謝有人陸續送來物資跟水。

▲當時水淹超過1公尺以上，牆壁還有明顯痕跡。



另對夫妻還原事發當時，完全沒接到撤離通知，聽到消防局廣播要撤離時都來不及了，僅僅5分鐘水就全部淹進來，一度淹到超過1公尺，2人連忙往上逃，直到第三波溢堤通知後，才有消防隊把他們載去別處避難。妻子嘆稱，現在也沒辦法回家住，只能先慢慢清理一切。

▲▼被沖走的車輛如今跟垃圾疊在一起，阿兵哥忙著清理鄉公所。

