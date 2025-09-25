LIVE／部分供水恢復　賴清德下午花蓮勘災

政治中心／台北報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，滾滾泥水沖毀光復鄉市區，造成嚴重死傷災情。總統賴清德25日下午前往花蓮災區勘災，並了解當地水電等民生需求供給情況，同時慰勞加入救援的國軍弟兄，相關現場《ETtoday新聞雲》為你全程直播。

▲▼花蓮光復鄉災後第三天，部分地方供水已恢復，居民開始清理家園。（圖／攝影中心攝，下同）

行政院長卓榮泰上午在行政院會時表示，目前仍有31人失聯，請災變中心持續跟花蓮縣政府保持聯繫，把握黃金搶救時間協尋失聯民眾；卓也說，除了向罹難者致哀外，更要了解造成死亡的原因，多發生在一樓，這些原因必須要清查清楚，才能夠對未來的撤離工作，做更有效的改進。

針對堰塞湖的處理，農業部長陳駿季表示，專家會議討論了「爆破、虹吸、壩頂開便道降挖」3種情境；其中，爆破絕對不可能，會導致周遭山區土石流更大規模的崩塌，至於虹吸、壩頂降挖等因結構不穩定因此無法執行。陳說，專家會議決定，僅能先針對水位做有效監測，遇到危險時能及早讓中下游的居民做預防性撤離，這是最有效的防災方式。

由於總統賴清德7月丹娜絲颱風侵襲時，前往嘉義勘災，曾提到依規定國軍不得入民宅救災，當時引發外界議論。今花蓮立委傅崐萁表示，國防部長顧立雄已同意，在屋主同意與政府人員陪同下，士兵可以進入協助清運與搬運物品，盼災民家園早日恢復。