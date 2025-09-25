堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

記者張君豪／花蓮報導

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖於23日發生溢流，洪水挾帶大量砂石造成多處堤防破損，並導致市區嚴重淹水與人員死傷。水利署長林元鵬指出，這次溢流並非單純水量過大，而是洪水混雜大量砂石，力量遠超出預期。實際測得的溢流量超過估計標準4倍以上，才導致下游將近300公尺堤防破口，河川洪水因此灌入市區，加上橋梁倒塌產生阻水效應，使得多處河段發生溢堤。

▲空勤總隊直升機今天搭載水利署人員會勘堰塞湖，發現壩體被洪流切削成V型。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

對於媒體質疑有3個河道開口堤與光復鄉淹水是否有關，他認為沒有絕對關係，因「開口堤的高度與堤防相同，主要用於加速都市排水，這次淹水是因為流量超過估計的4倍。」

對此空勤總隊空勤總隊今晨出動直升機，搭載經濟部水利署人員前往馬太鞍溪上游空勘堰塞湖現場。經勘查堰塞湖尚未全面潰決，僅有部分堰體土坡被溢流洪水侵蝕形成V型缺口，堰塞湖內僅剩少量積水，直升機飛過堰塞湖上方，山區仍持續崩塌且塵土瀰漫，相關單位將持續監控。

獨／起底淫邪清潔工！仿A片迷昏OL...挾持正妹「欣賞」驚恐表情

漂亮OL遭「惡魔丘比特」迷昏 清潔工落網喊：想看2人喝春藥的樣子



恐嚇景美夜市攤商！3「阿志頭」8+9落網 警追幕後藏鏡人