「再反罷免啊！」青鳥脆上喊：老天懲罰花蓮　全場怒開轟

▲樺加沙颱風襲台，花蓮馬路成河，許多汽車被洪水沖走。（圖／翻攝自記者爆料網）

記者鄺郁庭／綜合報導

強颱樺加沙過境重創花蓮，可在花蓮水患延燒之際，脆上竟有人把災情扯到「反罷」，貼「花蓮人不值得同情」、「罷成功就不會淹」等圖文，引爆八卦版怒火；一名網友表示，留言一面倒痛斥青鳥拿天災刷仇恨、邏輯崩壞，反問「那南部過去淹水也是懲罰？」

原PO在PTT的Gossiping板問卦「脆熱議：花蓮人淹水 再反霸啊」，文中指出在Threads上看到好幾篇把淹水歸因反罷的貼文，像是有人直呼「早在726之後，我早已丟掉我最後的良善，以前看到花蓮這樣我還會緊張還會心疼，現在我真的就是I don car（I don't care）」、「投錯的下場，繼續反罷免啊！」「真的不覺得花蓮人值得同情」，甚至有人貼出洪水照說「老天懲罰花蓮了」。

看到貼文後，網友們紛紛傻眼，「罷免成功的話，堰塞湖會自動消失？」「照青鳥這理論，之前台南高雄淹水也是懲罰？」「那個堰塞湖本來就很難處理，怪中央還是怪地方有用嗎？」「厲害的操作，還可以用這一招來怪中央順便分裂台灣。」

還有人忍不住開罵，「以為大罷免成功就不會淹是多天真」、「最不要臉的是罵完南部罵東部的那些」、「青鳥確實就是噁心，連個天災也能大罷免」、「跟屏東黃泥海比，花蓮這個無辜多了 好意思提大罷免？」