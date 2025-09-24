水位一度又高了「分秒必爭救人」！沈伯洋轟：為何要聽傅崐萁演講

記者劉維榛／綜合報導

人命關天！立委沈伯洋怒批，花蓮堰塞湖危機未解除，溪流水位一度再升高，仍有人受困，各單位卻要聽立委傅崐萁場發表演說，甚至撇清疏散責任。他更指出，目前發生意外的居民，全在強制疏散範圍內，「這是分秒必爭的事，為什麼要坐在那邊聽演講？」

▲國民黨、民進黨在前進指揮所吵架。（圖／攝影中心攝）

「真的很生氣！」立委沈伯洋在臉書開罵，這次馬太鞍溪堰塞湖溢流災害，都還有人受困，更何況溪流水位一度又高了起來，「傅崐萁遲到就算了，一上來就在發表演說，然後撇清疏散的責任！」

沈伯洋更感到氣憤的是，聽聞報告才得知，目前發生意外的，全部都在強制疏散範圍，讓他痛批「縣政府到底在幹嘛？危機還沒完全解除，又發生你要怎麼辦，這是馬上要處理的事情。」

沈伯洋強調，眼下當務之急，是立即救援並確保居民撤離安全，而不是政治場面話，「為什麼各單位，從中央到地方，要坐在那邊聽傅崐萁演講？很抱歉，我直接開罵！」

底下網友熱議，「他來幹嘛？無效人力」、「天佑花蓮，希望下次能選出對的人，做對的事」、「真的要直接罵，在聽他沒用的卸責，都不用救災了」、「人民跟時間才是緊急優先」、「時間就是金錢！演講的時間就可以做很多事」、「我邊看電視邊一起罵」。

馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，洪水沖毀橋梁灌入光復市區，造成嚴重災情，截至24日上午8時已累計14死、34傷、124失聯。未料仍有民眾生死未卜，今上午行政院長卓榮泰與立委傅崐萁在現場勘災時已發生一次爭執，稍早眾人改到前進指揮所繼續討論後續處理，但現場卻爆發2次衝突。

傅崐萁表示，八月時丹娜絲颱風災後重建600億預算，把堰塞湖放進去、三讀通過，行政院通知地方撤離，院長不要客氣，不管怎麼影射就講清楚，行政院要求三種撤離方式，垂直撤難、依親、到收容所，陽明交大規範撤離三個村，內政部找台大擴大範圍。

傅崐萁指出，徐榛蔚從禮拜日（在國外）就開始聯繫、禮拜一就坐鎮撤離，也謝謝軍方協助，主責單位包含鄉公所一起協助，但垂直撤離部分，就是行政院三種方式其中一種，是憑藉農業部告訴大家資訊，溢流時間70到120分鐘，我再講一次！

此時，卓榮泰忍不住打斷表示，我來這裡還有兩三個地方要看，要看今天要處理的問題，要追究責任之後再來談，先來討論今天要處理的問題。

傅崐萁依然故我，他繼續表示，就是潰堤，行政院一直說溢流，時間遠遠不是70到120分鐘可以處理，農業部長八月時講得很清楚，沒有立即性危險，600億叫你去堰塞湖善後，已經給你了，什麼針對哪一個颱風？

卓榮泰此時再打斷，他站起來表示，不好意思，這樣的討論沒有意義，部會首長來是要解決問題，要講可以到立法院講，什麼時候都可以講，救災時間有限，如果現場沒有人發言的話，我要先到地方去，「人民等的不是這一刻！」

卓榮泰隨後離去，傅崐萁跳針怒吼10幾次，這就是行政院的態度，有看到這麼多人罹難嗎？