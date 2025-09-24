花蓮堰塞湖溢流口下切80公尺！空拍畫面曝　暫無第三波洪峰

記者王兆麟、潘鳳威／花蓮報導

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖昨(23)日下午因颱風豪雨發生溢流，滾滾泥水傾瀉而下，沖毀下游的馬太鞍溪橋，重創萬榮、鳳林及光復鄉等地區。空拍畫面顯示，堰塞湖壩體溢流口下切約80公尺，昨晚6時至今(24)日上午9時，集水量達219毫米，林業署花蓮分署稍早指出，經觀測站人員以目視及空拍影像判釋，集水區上游仍有降雨沖刷壩體，雖有局部水量流出，但並無新的壩體潰裂，暫時沒有第三波的洪峰。

▲林業署表示，壩體雖有局部水流但未再潰裂，無第三波洪峰。 （圖／林業署花蓮分署提供）