助災民度過艱難時刻！　侯友宜宣布捐1個月所得重建花蓮光復

▲▼ 強颱「樺加沙」雖逐漸遠離台灣，但外圍環流持續影響全台，花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，洪峰沖毀馬太鞍溪橋，大水漫入光復鄉市區，市區街頭一片狼藉，滿是污泥 。（圖／記者李毓康攝）

▲強颱「樺加沙」雖逐漸遠離台灣，但外圍環流持續影響全台，花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，洪峰沖毀馬太鞍溪橋，大水漫入光復鄉市區，市區街頭一片狼藉，滿是污泥 。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／新北報導

強颱「樺加沙」外圍環流帶來驚人豪雨，導致花蓮馬太鞍溪堰塞湖水位急速上升，23日下午發生壩頂溢流，釀成已14死、34傷，還有124人失聯。新北市長侯友宜今（24日）宣布，將捐出一個月所得，希望協助受災民眾度過艱難時刻。

對於花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流引發的洪災，新北市長侯友宜表示，新北市自始即以決心與速度投入救援行動。連夜搜索、連夜搶救，「我們會持續不斷地進入災區更深處，搶救所有需要幫助的人。面對災害，只有國人一條心，不分你我，大家團結救災，這才是我們應盡的態度。」

截至目前為止，新北市共調派 88 名救援人員、2 隻搜救犬，出動 23 輛救災車輛、10 架空拍機、3 艘橡皮艇，協同中央與各縣市支援團隊，全力在災區進行住戶清查、撤離、搜救等任務。新北隊伍已在光復鄉多條道路與社區展開地毯式逐戶工作，並已成功協助 46 位居民安全疏散，同時持續搜尋可能尚未被發現的受困者。

「此刻，最重要的是救援和復原」，侯友宜表示，新北特搜大隊和義消昨晚抵達花蓮後，連夜救援直到天亮，才稍作休息又馬上投入行動。目前88員、2隻搜救犬與各式救災器具，持續深入災區逐戶搜救，已成功協助數十位居民安全撤離。看著手機裡的回報，新聞上的畫面，只能反覆叮嚀，「注意安全！」

侯友宜說，「我會捐出一個月所得，希望能協助受災民眾度過。艱難的時刻，我們一起挺過」。

▲▼ 強颱「樺加沙」雖逐漸遠離台灣，但外圍環流持續影響全台，花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，洪峰沖毀馬太鞍溪橋，大水漫入光復鄉市區，市區街頭一片狼藉，滿是污泥 。（圖／記者李毓康攝）

▲▼ 強颱「樺加沙」雖逐漸遠離台灣，但外圍環流持續影響全台，花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，洪峰沖毀馬太鞍溪橋，大水漫入光復鄉市區，市區街頭一片狼藉，滿是污泥 。（圖／記者李毓康攝）

花蓮急需援手！　捐款管道一次看

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

花蓮堰塞湖溢流釀14死　朱立倫捐100萬救災

花蓮堰塞湖溢流釀14死　朱立倫捐100萬救災

受強颱樺加沙環流影響，花蓮馬太鞍溪堰塞湖發生溢流，洪水淹進光復鄉等地，截至24日上午8時，14人死亡、129人失蹤。國民黨主席朱立倫今（24日）主持中常會時表示，至今流出的水量，是整個堰塞湖的1/6，若繼續潰堤下去，市區受到的衝擊有多大，民眾受的損失有多慘集氣為100多盼失蹤民眾有好消息，也代表國民黨捐出100萬元幫助花蓮災區民眾；他也說，行政院長卓榮泰到場不用指責任何人，而是要把有無潰堤的可能性預作防範。

分秒必爭救人！沈伯洋轟：為何要聽傅崐萁演講

分秒必爭救人！沈伯洋轟：為何要聽傅崐萁演講

5分鐘就淹上來　阿嬤驚險爬到2樓躲死劫

5分鐘就淹上來　阿嬤驚險爬到2樓躲死劫

北市大樓電梯故障住戶受困　警消安撫聯繫工程人員救援

北市大樓電梯故障住戶受困　警消安撫聯繫工程人員救援

堰塞湖溢流成災！衛福部無人機送藥赴花蓮

堰塞湖溢流成災！衛福部無人機送藥赴花蓮

侯友宜花蓮樺加沙堰塞湖捐款

