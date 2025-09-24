助災民度過艱難時刻！　侯友宜宣布捐1個月所得重建花蓮光復

▲強颱「樺加沙」雖逐漸遠離台灣，但外圍環流持續影響全台，花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，洪峰沖毀馬太鞍溪橋，大水漫入光復鄉市區，市區街頭一片狼藉，滿是污泥 。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／新北報導

強颱「樺加沙」外圍環流帶來驚人豪雨，導致花蓮馬太鞍溪堰塞湖水位急速上升，23日下午發生壩頂溢流，釀成已14死、34傷，還有124人失聯。新北市長侯友宜今（24日）宣布，將捐出一個月所得，希望協助受災民眾度過艱難時刻。

對於花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流引發的洪災，新北市長侯友宜表示，新北市自始即以決心與速度投入救援行動。連夜搜索、連夜搶救，「我們會持續不斷地進入災區更深處，搶救所有需要幫助的人。面對災害，只有國人一條心，不分你我，大家團結救災，這才是我們應盡的態度。」

截至目前為止，新北市共調派 88 名救援人員、2 隻搜救犬，出動 23 輛救災車輛、10 架空拍機、3 艘橡皮艇，協同中央與各縣市支援團隊，全力在災區進行住戶清查、撤離、搜救等任務。新北隊伍已在光復鄉多條道路與社區展開地毯式逐戶工作，並已成功協助 46 位居民安全疏散，同時持續搜尋可能尚未被發現的受困者。

「此刻，最重要的是救援和復原」，侯友宜表示，新北特搜大隊和義消昨晚抵達花蓮後，連夜救援直到天亮，才稍作休息又馬上投入行動。目前88員、2隻搜救犬與各式救災器具，持續深入災區逐戶搜救，已成功協助數十位居民安全撤離。看著手機裡的回報，新聞上的畫面，只能反覆叮嚀，「注意安全！」

侯友宜說，「我會捐出一個月所得，希望能協助受災民眾度過。艱難的時刻，我們一起挺過」。