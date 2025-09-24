花蓮勘災爆衝突　沈伯洋轟：傅崐萁遲到還發表演說、撇清疏散責任

▲卓榮泰、傅崐萁因責任歸屬問題爭吵。（圖／攝影中心攝）

記者詹詠淇／台北報導

樺加沙颱風重創花蓮，行政院長卓榮泰今（24日）上午也趕往前進指揮所了解第一線狀況，不過藍委傅崐萁發言時卻抱怨遭側翼攻擊，還不斷強調責任歸屬問題，讓一同勘災的民進黨立委沈伯洋當場不滿表示，「我們現在先救災可以嗎？」事後他在臉書指出，傅崐萁遲到就算了，一上來就在發表演說，還撇清疏散責任。

花蓮縣光復鄉因馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，洪水沖毀橋梁灌入光復市區，造成嚴重災情，截至24日上午8時已累計14死、34傷、124失聯。救災行動仍在持續，卓榮泰也趕往前進指揮所了解狀況，但傅崐萁發言時，不斷強調責任歸屬問題。卓回應，要追究責任之後再來，先討論今天要處理的。傅則依然砲打中央。卓榮泰不滿表示，救災時間有限，我要先到地方去，「人民等的不是這一刻！」卓隨後離去。傅則跳針連續怒吼10幾次，這就是中央的態度，雙方不歡而散。

沈伯洋稍早在臉書表示，真的很生氣，都還有人受困，溪流水位一度又高了起來，傅崐萁遲到就算了，一上來就在發表演說，然後撇清疏散的責任。

沈伯洋質疑，剛剛聽報告得知，目前發生意外的全部都在強制疏散範圍，「縣政府到底在幹麻？」危機還沒完全解除，又發生你要怎麼辦？這是馬上要處理的事情，分秒必爭的事情，為什麼各單位從中央到地方，要坐在那邊聽傅崐萁演講？「很抱歉，我直接開罵」。