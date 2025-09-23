合推動保自治條例修訂　2投縣議員獲全國縣市議員動物保護貢獻獎

▲南投縣議員簡千翔獲「2025全國縣市議員動物保護貢獻獎」。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

社團法人台灣動物保護行政監督聯盟日前頒發「2025全國縣市議員動物保護貢獻獎」，南投縣議員簡千翔、林儒暘因長期關注動物保護，並推動《南投縣動物保護自治條例》修訂，使該縣成為全國率先以地方立法落實動保精神的縣市之一，雙雙獲獎。

南投縣議員指出，簡千翔除推動《南投縣動物保護自治條例》修訂，並積極督促縣府落實禁止山豬吊與捕獸夾，守護野生與伴侶動物安全，也在縣議會中爭取增加結紮經費、補足收容所醫療資源，將動保議題落實於政策與預算。

議場之外，簡千翔也結合樂團舉辦「浪浪募款音樂會」，協助動保團體籌募飼料與醫療經費，並推動生命教育講座，深化社會關注；最令人感動的是他發起「浪浪送行者」行動，親自為近百隻遭路殺的犬貓完成善後、讓無聲的生命得到尊重，也為動物救援與政策推動日夜奔走，本人曾徒手救援受困於水圳排水孔中的小貓，以行動落實動保的責任和使命。

▲南投縣議員林儒暘。（圖／記者高堂堯翻攝）

林儒暘則因深刻認知寵物數量已超越新生兒，動物議題已是公共政策核心，除主導推動《南投縣動物保護自治條例》，並持續倡議源頭管理與防止棄養；在行政監督上，他也積極爭取收容所擴增計畫，並監督縣府動保預算、要求設置路殺與傷病動物處理設備，提升動物救援效率，並長期與民間團體合作、受理民眾陳情，召開記者會與政策說明會，推動社會共識。

林儒暘常說：「動物沒有選票，但需要我們為牠們發聲。」同時秉持這份信念、多年如一日地投入動保工作，展現專業與熱忱，為南投乃至全國動保政策奠下典範。