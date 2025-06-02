南投縣立棒球場簡陋卻孕育出陳柏清　縣議員要求縣府充實設備

▲南投縣議員簡千翔和林儒暘要求縣府充實縣立棒球場的設備，讓球員能有好的打球環境。（圖／簡千翔服務團隊提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

由鴻海集團創辦人郭台銘出資興建的南投縣立棒球場，因相關設備不足，無法舉辦正式的比賽；縣議員簡千翔和林儒暘要求縣府充實棒球場的設備，讓球員能擁有更好的打球環境、孕育出下一個世界冠軍國手陳柏清，甚至吸引中華職棒大聯盟來南投辦比賽。

南投縣議會今天進行總質詢，簡千翔以「南投縣如何創造下一個陳柏清」為題，指出中職台鋼雄鷹隊投手陳柏清出身中興國中棒球隊，去年代表國家隊打是棒12強大賽，表現優異，凱旋回到母校時也受到學弟妹英雄式的歡迎、縣長致贈獎金；他在當天活動散場後也到縣立棒球場走訪，對如此簡陋的球場竟也能培養出國手，感慨不已。

▲球場廁所相當簡陋。（圖／簡千翔服務團隊提供）

林儒暘也說，縣立棒球場目前平日由中興國中、高中棒球隊使用，假日則開放給社區球隊來打球，但並無觀眾席、廁所簡陋，外野圍牆更缺乏護墊，當球員追球時，稍有不慎極易衝撞受傷，又捕手身後和大會錄台的距離不夠，正式比賽無法在這裡舉辦。

▲外野圍牆缺乏防護墊，球員接球險象環生。（圖／簡千翔服務團隊提供）

簡千翔和林儒暘認為，棒球的路是孤寂的，每年有多少人沒有機會成為「陳柏清」，但希望縣府至少能加把勁充實縣立棒球場的設備，讓球員和縣民們能早日擁有一座標準的棒球場，甚至能有眼福欣賞中職賽事來南投舉行。

教育處長王淑玲回應，縣府三年前曾爭取到教育部6000萬元經費，預計補強棒球場的設備，但因疫情和原物料上漲，發包不順利，二期工程因而拖延，以球場看台、廁所、燈光和裁判休息室等，估算約需9000萬元，縣府將再向體育署爭取經費。