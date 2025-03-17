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南投縣議員簡千翔任期滿3年　一周內增2服務處貼近民眾

▲南投縣議員簡千翔連續2周成立新服務處。（圖／簡千翔服務團隊提供，下同）

▲南投縣議員簡千翔連續2周成立新服務處。（圖／簡千翔服務團隊提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投新科縣議員簡千翔於一周內連續於南投市中興新村內轆、營盤口地區成立2處新服務處，他表示擔任縣議員已進入第三年，應該要更貼近民眾，因此成立新服務處，希望服務品質也更落實。

簡千翔「內轆服務處」9日在南營路成立，南投市長張嘉哲、草屯鎮長簡賜勝和縣議員張秀枝、營北里長戰姵鈴、內興里長劉坤印和內新里長曾丁萬，以及縣長許淑華的駐區主任陳允裕等都前來致意；也有選民趁機到場向簡千翔為自家的土地問題陳情，簡千翔直呼：「開張第一天就接到陳情案，真是好的開始。」

▲南投縣議員簡千翔連續2周成立新服務處。（圖／簡千翔服務團隊提供）

簡千翔表示，父親簡朝日經營「愛心幼兒園」四十餘年，曾駕駛娃娃車穿過狹窄巷弄，到內轆地區接送學童，校友遍及各地；而當年的學童大都已結婚生子，不少人今天都帶著下一代到簡千翔的新服務處嬉戲、吃湯圓，現場氣氛熱絡。

▲南投縣議員簡千翔連續2周成立新服務處。（圖／簡千翔服務團隊提供）

▲南投縣議員簡千翔連續2周成立新服務處。（圖／簡千翔服務團隊提供）

簡千翔16日則回到出生地營南里寶南宮附近成立「營盤口服務處」，吸引大批鄉親前來，一起吃湯圓、聊童年趣事；立委游顥、縣議員張秀枝和營南里長蔡育民、營北里長戰姵鈴，代表蔡玉英、王明洲和江秀春、同為營盤口出身的前省府秘書長簡俊淦都前往致賀。

簡千翔說，營盤口沿著貓羅溪開發，是百年聚落，去年颱風來襲、溪水大漲，他深刻感受到「夜聞風雨聲、枕席難安」，除了在縣議會質詢，也私下向游顥求助、邀請水利署來會勘，決定在寶南宮旁設立抽水站，讓鄉親能早日脫水患的威脅；而他的爺爺簡世聰也曾任南投縣議員，阿嬤陳翠英老師於幾年前的營盤國小百年校慶獲推為優良教師，背負著家族長輩的榮耀，「我當議員絕不能漏氣」，因此回到故鄉營盤口設立服務處，希望要為鄉親強化服務。

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