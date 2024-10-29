搶手機恐嚇、擲木椅打傷人　南投縣議員籲縣府正視學生霸凌教師案

▲南投縣議員簡千翔今天在縣議會定期會質詢教師遭學生校園霸凌的議題。（圖／簡千翔服務團隊提供）

記者高堂堯／南投報導

校園霸凌議題廣受重視，南投縣議員簡千翔指出，不僅止於學生之間，也有少數教師被學生或家長霸凌，甚至有只因管理課堂秩序就被學生攻擊受傷送醫的案例，呼籲縣政府教育處重視教師被霸凌的痛苦，站出來當教師的後盾。

簡千翔今天在縣議會定期會質詢時說，近2年任期內接到不少教師被霸凌的陳情案件：有國中老師因沒收學生的手機，該名學生爾後某天竟搶走老師的手機，並語帶威脅地告訴他：「我知道你家住在哪裡，你要小心點。」

另也有一名國中教師因學生上課胡鬧而加以指正，怎料轉身寫黑板背對學生時，該名學生竟持木椅朝老師砸過去，導致受傷被送醫急救；還有小學生家長因孩子在校適應不良，邀家長會長到校、要求轉班未果，和老師理論後就對其大聲咆哮。

簡千翔說，教師被學生或家長霸凌是一種職場霸凌，「甘苦有誰知」，縣府有責任為教師維持一個良好的教學環境，對霸凌案件不能坐視；教育處長王淑玲正面回應，認為教書已夠辛苦了，若要還要忍受霸凌，「真是情何以堪。」並指出校園的通報管道是暢通的，她呼籲教師遇上霸凌不要隱忍，教育處也會力挺老師。