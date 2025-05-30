名間2千噸堆置垃圾燒出1座焚化廠5年懸浮微粒　許淑華：須建焚化廠

▲名間鄉垃圾場日前起火。（圖／翻攝「南投縣政府環境保護局」臉書粉專）

記者高堂堯／南投報導

名間鄉垃圾場日前起火，雖然火勢在5小時左右即獲控制，但據南投縣環保局統計，近二千噸垃圾燒出大量的懸浮微粒，幾乎是於一座焚化爐正常運轉五年的排出量；縣長許淑華表示，縣政府將盡力做好各項防治措施，也再次強調南投須具備相應的垃圾焚化處理設施，才能真正解決幾十年來無法徹底解決的垃圾問題。

南投縣議員簡千翔和林儒暘今天在南投縣議會定期會總質詢中，都對22日名間鄉垃圾場大火造成的空汙提出關切；簡千翔說，南投、草屯和名間等鄉鎮市先前都發生過垃圾場大火，造成嚴重的空汙、惡臭幾乎讓人窒息，民眾因而不敢出門，也對垃圾場一再起火感到不解，還有人戲稱「難道是南投縣垃圾無處去，就放把火燒掉」。

縣府環保局長李易書說，幾個垃圾場先後起火，都是高溫引發自燃或閃燃，主要是民眾垃圾分類不夠落實：有人把打火機，充電器或平板電腦、電池都當成垃圾丟棄，經陽光曝曬、溫度高漲，垃圾就容易起火、一發不可收拾，不過垃圾場起火的溫度不夠高，在「不完全燃燒」的過程中，產生大量的硫氧化物、氮氧化物和懸浮微粒；以這次名間垃圾起火來估算，所燒出懸浮微粒，約是焚化爐正常燃燒五年的排出量。

林儒暘和簡千翔說，目前全縣垃圾都靠外運處理，建議環保局確實做好垃圾分類、可減垃圾量，也讓垃圾場起火風險減到最低，否則枉費平日眾人為減少空汙所做的努力；許淑華回應，包括垃圾打包、增加熱源感測的紅外線監控和灑水設施等防治措施都會加強落實、同時推動興建名間焚化廠，也希望民眾應做好資源回收。

許淑華指出，目前縣府已安排鄰近鄉鎮村民到各個焚化廠實地觀察整體運作，接著會透過環境部的協助，提供環境產業與對人體影響的相關數據給鄉親參考，之前也自發性辦理地方說明會、蒐集各種民間意見，跟鄉親先做溝通，釐清對焚化爐的疑慮；至於後續法定的公聽會及相關程序，因環境影響評估還在進行中，要等到相關報告完成才能決定是否由名間鄉作為正式設置焚化爐的選址，確認可行才會依程序進行下階段各項法定程序。