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小貓困排水孔嗚咽　縣議員忍痛讓牠咬手指...慢慢拉出脫困

▲南投縣議員簡千翔徒手讓剛出生的小貓咬住手指，好不容易才將牠救出田邊排水孔。（圖／簡千翔服務團隊提供，下同）

▲南投縣議員簡千翔徒手讓剛出生的小貓咬住手指，好不容易才將牠救出田邊排水孔。（圖／簡千翔服務團隊提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣議員簡千翔今天早上無意間在南投市中興新村一處稻田圳溝的排水孔內，發現一隻受困的小貓，會同消防隊友人和助理合力嘗試救出但無效，最後急中生智、以徒手深入狹窄的排水孔中，忍痛讓小貓咬著手指、慢慢拖出，終於救下毛孩，保住剛出世的寶貴生命。

簡千翔於個人臉書粉專分享救援經過：早上出門運動時突然聽到狀似求救的貓叫聲，仔細找了一下，才發現牠不知何故被困在圳溝的排水孔中，因擔心水位高漲會將牠淹沒，馬上召集住在附近的助理們和消防隊友人前往協助救援。

▲▼排水孔太小，以食誘無效、戴手套即無法伸手進去。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼排水孔太小，以食誘無效、戴手套即無法伸手進去。

▲南投縣議員簡千翔徒手讓剛出生的小貓咬齧，好不容易才將牠救出田邊排水孔。（圖／記者高堂堯翻攝）

簡千翔指出，眾人穿著雨鞋、硬著頭皮爬下圳溝準備搭救小貓，無奈貓兒竟嚇得往排水道的更深處躲去，用罐頭也無法將牠誘出，只好再去買手套，但洞口太小，手若戴著手套就深不進去，最後打算直接用手將貓兒「撈」出來，但因為自己是第一次救貓、不敢太用力抓，最後只好「犧牲肉體」，徒手伸出一隻手指讓牠咬住之後，才順利將貓兒拖出小洞。

▲▼簡千翔徒手伸進排水孔，讓剛出生的小貓咬住救出。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼簡千翔徒手伸進排水孔，讓剛出生的小貓咬住救出。

▲南投縣議員簡千翔徒手讓剛出生的小貓咬齧，好不容易才將牠救出田邊排水孔。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲南投縣議員簡千翔徒手讓剛出生的小貓咬齧，好不容易才將牠救出田邊排水孔。（圖／記者高堂堯翻攝）

簡千翔笑說，這隻黑色小貓一脫困就跳到圳溝裡、好像準備游泳逃走，他們趕緊再把濕淋淋的小貓撈起來，而他和消防員友人的左手指都受傷流血、趕緊到醫院注射破傷風疫苗，救援任務才大功告成。

簡千翔表示，小貓目前由動保團隊「浪愛不流浪」先協助安置，希望尋得願意領養牠的有緣人，如果有想要養小黑貓的朋友，可以私訊他或「浪愛不流浪」。

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