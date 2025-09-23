起床打哈欠太用力　36歲女「像雷打到劇痛」頸骨骨折差點癱瘓

▲女子因為打哈欠發生醫療狀況。（示意圖，與本新聞無關／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國一名36歲女子早上起床，正要給剛出生的女兒餵奶時，因為打了一個很大的哈欠，突然感覺身體像觸電一樣疼痛，送醫發現打哈欠導致頸骨骨折，差點因此癱瘓。

身為二寶媽的海莉(Hayley Black)在網路上分享，2016年5月她早上起床時，因為打哈欠時伸懶腰差點癱瘓，剛被送醫時，醫護人員還不相信她的故事，進一步檢查才發現頸骨骨折。

海莉表示，她打哈欠並且伸懶腰時突然感覺自己像被觸電一樣，手舉在半空中無法動彈，立即要求丈夫帶她就醫，然而上了救護車後，顛簸的路程也讓她一路上痛苦不已。

抵達醫院後，雖然醫生為海莉做了麻醉與簡單檢查，檢查結果卻顯示她的身體完全沒有問題，讓她一度遭到醫護人員誤會，直到進一步檢查才發現，因為打哈欠太用力，造成頸部C6、C7頸骨錯位，壓迫到脊椎導致骨折。

海莉進行手術前被告知，若是情況不樂觀，有一半的機率以後無法再度走路，幸好手術結果很成功，不過事件仍在她心裡留下巨大陰影，後來都不敢隨便打哈欠，永遠忘不了住院時的痛苦情況。

手術雖然救回海莉性命，但未來仍需要很長的時間康復，現在身體還是會經常感到疼痛，她十分感謝丈夫的陪伴，並鼓勵大家發生事故時，要更相信自己的直覺，有感覺不對勁就立刻就醫。