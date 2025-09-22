　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

搶人大戰！川普大漲H-1B費用　英國頂尖人才簽證擬「完全免費」

▲▼美國總統川普（Donald Trump）與英國首相施凱爾（Keir Starmer）共同召開記者會上。（圖／路透社）

▲ 川普日前訪英，18日與施凱爾共同召開記者會。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國首相施凱爾（Keir Starmer）正考慮全面取消全球頂尖專業人士的簽證申請費用，與美國川普政府將H-1B簽證費提高至10萬美元（約新台幣302萬元）的政策形成強烈對比，盼能在全球人才爭奪戰中搶占先機。

《金融時報》據政府內部消息報導，由施凱爾商業顧問錢德拉（Varun Chandra）與科學大臣瓦蘭斯（Patrick Vallance）領導的「全球人才工作小組」正積極推動這項改革。一名政府官員透露，「我們鎖定的是全球前5大名校畢業生或著名獎項得主，正考慮將相關費用降到零。」

現行英國全球人才簽證於2020年上路，申請費為766英鎊（約新台幣3.1萬元），配偶及子女也須額外繳納相同金額，加上每人每年1035英鎊（約新台幣4.2萬）的醫療附加費。這類簽證一大優勢是不需綁定特定雇主，且提供快速取得永久居留權的管道。

相關討論在川普上周宣布提高H-1B簽證費用後更加熱烈，英國官員坦言，美國的決定為改革注入動力，預計相關措施將納入11月26日的預算案中。

財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）也正研究稅收制度，以打造更具競爭力的人才磁吸環境。統計顯示，截至2023年6月，英國全球人才簽證核發量年增76%，達3901份。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
364 1 5343 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
造謠放颱風假　台南女高中生慘了...若涉《災防法》罰更重
高鐵新車升級「至尊雙翼型」車頭！全球最先進
樺加沙強度達顛峰！今晚防超大豪雨
快訊／高雄大豪雨警戒　緊急撤離1835人
24年前納莉襲台！北捷「淹水震撼照」曝光
LIVE／明7縣市風雨達停班課標準　氣象署最新說明

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

恐怖情殺！印度男勒斃女友　裝袋棄屍「自拍留念」成破案關鍵

出貨預約排到2068年！肉舖「極致可樂餅」日產量200個　創排隊神話

消失139年「幽靈船」船骸找到了！保存狀態極佳如航海時空膠囊

10年飆漲80倍　這張「寶可夢卡牌」拍出1.2億

搶人大戰！川普大漲H-1B費用　英國頂尖人才簽證擬「完全免費」

超級颱風樺加沙登陸菲律賓！逾萬人撤離　總統下令全面戒備

27歲選美皇后「拿情趣玩具」挑逗裸片外流！　僅1天就被拔后冠

iPhone 17標準版逆襲！意外熱賣「最夯顏色曝」　蘋果緊急增產

自民黨新黨魁「不一定當選日本首相」！　今年出現1關鍵變數

哈利破冰父親後「合體梅根送愛」　她撞包伊凡卡13萬行頭搶鏡

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

　【不要讓我變胖！】座艙長幽默發言讓全機笑翻XD

周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

【板橋電塔夫妻雙屍案】3天前才跟父母碰面　25歲兒悲抵殯儀館相驗

陳喬恩曾把「離婚」當氣話 Alan聽完哭了：再提就離！

【長大了】湘荷妹妹獨自進遊戲室玩！讓媽去吃飯：我自己可以

【熟悉的Sorry,Sorry】SUPER JUNIOR–L.S.S 登大巨蛋嗨翻全場！

【伯朗大道驚魂】4女遊客騎電輔車　突遭強風吹翻跌進稻田

【也太皮了吧XD】小屁貓狂揮拳騷擾貓姊　一臉不耐煩淡定反擊

恐怖情殺！印度男勒斃女友　裝袋棄屍「自拍留念」成破案關鍵

出貨預約排到2068年！肉舖「極致可樂餅」日產量200個　創排隊神話

消失139年「幽靈船」船骸找到了！保存狀態極佳如航海時空膠囊

10年飆漲80倍　這張「寶可夢卡牌」拍出1.2億

搶人大戰！川普大漲H-1B費用　英國頂尖人才簽證擬「完全免費」

超級颱風樺加沙登陸菲律賓！逾萬人撤離　總統下令全面戒備

27歲選美皇后「拿情趣玩具」挑逗裸片外流！　僅1天就被拔后冠

iPhone 17標準版逆襲！意外熱賣「最夯顏色曝」　蘋果緊急增產

自民黨新黨魁「不一定當選日本首相」！　今年出現1關鍵變數

哈利破冰父親後「合體梅根送愛」　她撞包伊凡卡13萬行頭搶鏡

最甜店長誕生！李多慧登台北101高空　比心送舞嗨翻全場

276萬起！台灣全新Audi「Q6 Sportback e-tron」上市　比標準款多11萬

桃園盃／菲籍父親啟蒙棒球夢　張晉銘敲雙三壘安打助龜山闖8強

安格斯12星座一周運勢9／22-9/28　射手好緣分在身邊、摩羯居家最開運

樺加沙颱風影響　明天海空運航班部分異動

花蓮縣縣長徐榛蔚取消剩餘海外行程　已返抵國門投入防颱

桃園環境知識競賽　楊子毅、王家豐、張滄敏分組奪冠

日本百年文具店伊東屋快閃DREAM PLAZA　文具控準備開逛！

配合「加壓站更新工程」　桃園楊梅區1167戶9/25停水16小時

恐怖情殺！印度男勒斃女友　裝袋棄屍「自拍留念」成破案關鍵

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

國際熱門新聞

男投6000份履歷找不到工作　麥當勞也不收

27歲選美皇后「拿情趣玩具」挑逗裸片外流！

超級颱風樺加沙強襲　菲2700人撤離

你也有「首爾病」？中國Z世代集體淪陷

AV女優拍片「被父母抓包」　火速關IG帳號

吃牛排突然昏倒　男被店員拖到街上慘死

承認巴勒斯坦國「台灣也被列名」

英國、加拿大與澳洲宣布承認巴勒斯坦

網友酸「虛擬偶像」長相醜　南韓法院：造成精神痛苦必須賠償

李在明：韓恐因美投資　再陷金融危機

美警告立即停用！5款行動電源「起火33次」

納坦雅胡：建巴勒斯坦國威脅以色列生存

iPhone 17標準版逆襲！　蘋果緊急增產

TikTok確定變美國抖音！川普曝金主名單

更多熱門

相關新聞

集保結算所「大專生金融就業公益專班」　點亮希望逆轉人生

集保結算所「大專生金融就業公益專班」　點亮希望逆轉人生

集保結算所主辦「大專生金融就業公益專班」今年邁入第11年，9月20日全國北、中、南、東區計9個專班同步開訓，共有來自29所大專校院457位學生參加，金管會副主委陳彥良特別親臨開訓典禮，勉勵全體學員以強韌的心境克服困境，為自己累積知識財富。

偏鄉孩子的房間首度搬進華山！TFT有感節展覽揭開教育現場最真實一面

偏鄉孩子的房間首度搬進華山！TFT有感節展覽揭開教育現場最真實一面

英加澳之後第4國！　葡萄牙宣布承認巴勒斯坦國

英加澳之後第4國！　葡萄牙宣布承認巴勒斯坦國

英加澳承認巴勒斯坦國　以色列強硬表態：擴大約旦河西岸屯墾區

英加澳承認巴勒斯坦國　以色列強硬表態：擴大約旦河西岸屯墾區

KIA全新掀背車K4年底前進軍英國

KIA全新掀背車K4年底前進軍英國

關鍵字：

英國人才簽證全球競爭費用改革教育

讀者迴響

熱門新聞

快訊／今午後10縣市達停班課標準　全台最新風雨預測出爐

15縣市宣布了！「樺加沙」增強又加速　全台停班課資訊一覽

快訊／明天午前9縣市風雨達停班課標準　最新預測出爐

釋昭慧反擊了！自爆月薪14萬「我需要什麼供養？」

汐止女吃早餐睡死！超正女警輕拍39秒暈翻眾人

快訊／明天7縣市風雨達停班課標準　最新預測出爐

快訊／明午前4縣市風力達停班課標準　全台風雨預測出爐

隋棠住豪宅欠11萬管理費！管委會怒寄存證信函

嚇爛！「超巨大黃金蟒蛇」從水面探頭而出　大票遊客一看心頭涼掉

樺加沙增強！明有望颱風假？　北市府這樣說

快訊／隋棠反擊了！

新竹4死驚悚瞬間曝光！車輛高速過彎　甩撞進工地全爛

拒認台灣護照！春秋航空：堅持一中原則

即／樺加沙陸警擴大　納入高雄

賴清德：月薪5萬免繳稅「史上最少」

更多

最夯影音

更多

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

　【不要讓我變胖！】座艙長幽默發言讓全機笑翻XD

周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

【板橋電塔夫妻雙屍案】3天前才跟父母碰面　25歲兒悲抵殯儀館相驗

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面