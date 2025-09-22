搶人大戰！川普大漲H-1B費用　英國頂尖人才簽證擬「完全免費」

▲ 川普日前訪英，18日與施凱爾共同召開記者會。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國首相施凱爾（Keir Starmer）正考慮全面取消全球頂尖專業人士的簽證申請費用，與美國川普政府將H-1B簽證費提高至10萬美元（約新台幣302萬元）的政策形成強烈對比，盼能在全球人才爭奪戰中搶占先機。

《金融時報》據政府內部消息報導，由施凱爾商業顧問錢德拉（Varun Chandra）與科學大臣瓦蘭斯（Patrick Vallance）領導的「全球人才工作小組」正積極推動這項改革。一名政府官員透露，「我們鎖定的是全球前5大名校畢業生或著名獎項得主，正考慮將相關費用降到零。」

現行英國全球人才簽證於2020年上路，申請費為766英鎊（約新台幣3.1萬元），配偶及子女也須額外繳納相同金額，加上每人每年1035英鎊（約新台幣4.2萬）的醫療附加費。這類簽證一大優勢是不需綁定特定雇主，且提供快速取得永久居留權的管道。

相關討論在川普上周宣布提高H-1B簽證費用後更加熱烈，英國官員坦言，美國的決定為改革注入動力，預計相關措施將納入11月26日的預算案中。

財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）也正研究稅收制度，以打造更具競爭力的人才磁吸環境。統計顯示，截至2023年6月，英國全球人才簽證核發量年增76%，達3901份。