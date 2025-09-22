英加澳承認巴勒斯坦國　以色列強硬表態：擴大約旦河西岸屯墾區

▲以色列總理納坦雅胡。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

在英國、加拿大與澳洲三國宣布承認巴勒斯坦國後，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）21日強硬表態，將在被占領的約旦河西岸擴大猶太屯墾區建設。另一方面，哈瑪斯官員則對西方承認巴勒斯坦國表示肯定，稱之為巴勒斯坦民族權益上的重大勝利；只不過西方官員表態，極端組織哈瑪斯無權參與巴勒斯坦國的政治。

綜合外電報導，納坦雅胡在聲明中表示，「多年來，儘管面臨國內外巨大壓力，我一直阻止這個恐怖國家成立。我們憑藉決心和政治智慧做到這一點。」他強調，已在所謂朱迪亞－撒馬利亞區（Judea and Samaria Area，即以色列對約旦河西岸的官方稱法）擴大猶太屯墾區，並將持續推進此政策。

針對英、加、澳三國的舉措，哈瑪斯（Hamas）高階官員馬達威（Mahmud Mardawi）向法新社表示，「這些進展代表巴勒斯坦權益上的勝利與我們志業終獲正義的時刻。」他指出，此舉傳達一個清晰訊息，「無論占領者犯下多少罪行，都無法抹殺我們的民族權利。」

以色列外交部則發表聲明，對三國「片面」承認巴勒斯坦國表達強烈拒絕，並警告此舉可能升高區域動盪。聲明中指出，「以色列堅決拒絕英國和其他一些國家片面宣布承認巴勒斯坦國。」

英、加、澳為七大工業國集團（G7）中首批承認巴勒斯坦國的成員。聯合國大會總辯論即將於紐約登場，預料包括法國在內的其他國家也將可能跟進承認。