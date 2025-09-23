59歲嬤烤蛋糕下毒　「9歲孫女吃下暴斃」寵物貓也死！11歲姊倖存

▲女童吃下蛋糕後死亡。（示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

巴西一名59歲阿嬤被控在蛋糕中下毒，試圖毒害2名孫子，最後導致其中一名9歲孫女吃下後中毒送醫，抵達醫院不久就心臟驟停身亡，另一名孫子也出現嚴重嘔吐症狀。

9歲女童阿拉娜(Alana dos Santos Cardoso Marques)暑假期間，與11歲姊姊造訪居住在米納斯吉拉斯州聖弗朗西斯科市(São Francisco)的59歲阿嬤伊莎貝爾(Izabel Cardoso de Andrade)家，吃下對方烤的蛋糕後中毒死亡。

警方表示，阿拉娜7月23日吃下蛋糕後立刻病重，姊姊因為不喜歡蛋糕吃得較少，所以症狀比較輕微，後來幸運活了下來，2人都出現嚴重嘔吐與胃痛等症狀。

伊莎貝爾向警方表示，當她發現孫女身體不適時，她試著幫孫女按摩希望能夠舒緩症狀，後來看到阿拉娜鼻子流出白色液體才緊急送醫。

警方調查發現，一隻寵物貓也因為吃了蛋糕死亡，檢驗發現其肝臟受損，顯示是因為中毒死亡，且後來也在蛋糕與阿拉娜體內驗出托福松(Terbufos)，是一種有毒農藥，會攻擊神經系統、甚至死亡。

家屬不相信伊莎貝爾會對孫女下毒手，不過警方根據11歲女童證詞發現，當2名女童因為身體不適向阿嬤求救時，伊莎貝爾不但沒有向外通報，還先跑去洗澡，50分鐘後才帶2人就醫，行為十分可疑。目前伊莎貝爾已於9月19日被捕，案件正在調查中。