　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

59歲嬤烤蛋糕下毒　「9歲孫女吃下暴斃」寵物貓也死！11歲姊倖存

▲▼蛋糕,巴斯克蛋糕,起司蛋糕。（示意圖／達志影像）

▲女童吃下蛋糕後死亡。（示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

巴西一名59歲阿嬤被控在蛋糕中下毒，試圖毒害2名孫子，最後導致其中一名9歲孫女吃下後中毒送醫，抵達醫院不久就心臟驟停身亡，另一名孫子也出現嚴重嘔吐症狀。

9歲女童阿拉娜(Alana dos Santos Cardoso Marques)暑假期間，與11歲姊姊造訪居住在米納斯吉拉斯州聖弗朗西斯科市(São Francisco)的59歲阿嬤伊莎貝爾(Izabel Cardoso de Andrade)家，吃下對方烤的蛋糕後中毒死亡。

警方表示，阿拉娜7月23日吃下蛋糕後立刻病重，姊姊因為不喜歡蛋糕吃得較少，所以症狀比較輕微，後來幸運活了下來，2人都出現嚴重嘔吐與胃痛等症狀。

伊莎貝爾向警方表示，當她發現孫女身體不適時，她試著幫孫女按摩希望能夠舒緩症狀，後來看到阿拉娜鼻子流出白色液體才緊急送醫。

警方調查發現，一隻寵物貓也因為吃了蛋糕死亡，檢驗發現其肝臟受損，顯示是因為中毒死亡，且後來也在蛋糕與阿拉娜體內驗出托福松(Terbufos)，是一種有毒農藥，會攻擊神經系統、甚至死亡。

家屬不相信伊莎貝爾會對孫女下毒手，不過警方根據11歲女童證詞發現，當2名女童因為身體不適向阿嬤求救時，伊莎貝爾不但沒有向外通報，還先跑去洗澡，50分鐘後才帶2人就醫，行為十分可疑。目前伊莎貝爾已於9月19日被捕，案件正在調查中。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
482 3 0312 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／成功嶺新兵打靶「炸掉1/3臉」！　軍方15:00說明
快訊／重慶北路停車格驚見男屍！
快訊／台積電收最高1340元　台股大漲寫新紀錄
北台灣雷聲隆隆！鄭明典「罕見紀錄」：颱風經驗裡少見的密集
台灣妹一下車遭4女扯髮狂踹　外交部出手了
成功嶺新兵打靶爆頭太驚悚　中檢派「軍職背景」檢察官調查
隋棠欠11萬管理費「霸氣捐了100萬」　律師揭2情況：漏水得
「阿信嬤」走失動員500人搜山　兒砸150萬打失智針

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

男童海邊玩水感覺「耳朵癢癢的」　醫夾出「活跳跳螃蟹」崩潰

勇警衝進失火宅救援　被受困聰明狗狗「牽繩帶路」驚險逃火場

餵浪浪被認定是飯票　橘貓「突襲女子家窗外」狂喵：奴才給飯飯

公車門被擋　女乘客爆氣把「63歲嬤推下公車」臉著地腦震盪送醫

牛排店用餐突昏倒　男被冷漠店員拖到街上「隔天慘成發紫腐屍」

醫生誤判流感6歲童突「無法說話呼吸」　媽靠Google搜尋救回一命

加薩街頭處決！3男被控「以色列線人」當眾槍殺　民眾高喊萬歲

重大升級！美國擬祭「全面制裁」　報復國際刑事法院調查以色列

嚇阻俄軍！　波蘭總理：將「毫不猶豫」擊落侵犯領空飛行物

用ChatGPT幫忙選號　女幸運中「400多萬大獎」1原因決定全捐出

金鍾國婚禮進場「邊走邊管秩序」　車太鉉公開女方長相「大眼+端莊」

隋棠大直豪宅又成戰場　不繳11萬管理費！　怒槓管委會擺爛

郵差送信被家犬咬斷指！警地上搜撿急送醫...「慣犯」被捕列冊

隋棠住豪宅遭爆欠11萬管理費　反控管委會「3年漏水不幫修」

寶「寶」聲調是輕聲..難倒外國人！ YTR酷砸500萬打造《中文怪物》規模超狂

新竹4死驚悚瞬間曝光！高速過彎「左右晃動」　車體甩撞進工地全爛

連晨翔將陪劉品言進產房　幫女兒取小名慘遭她白眼

三寶對決畫面曝！單手騎車滑手機撞BMW　機車飛高高重砸自己

撞3貼機車奪2命！肇事駕駛「頭上一大包」現身　低頭不發一語

帶兩隻獵犬去爬山玩水　阿金回程腳軟爸

加薩街頭處決！3男被控「以色列線人」當眾槍殺　民眾高喊萬歲

重大升級！美國擬祭「全面制裁」　報復國際刑事法院調查以色列

嚇阻俄軍！　波蘭總理：將「毫不猶豫」擊落侵犯領空飛行物

用ChatGPT幫忙選號　女幸運中「400多萬大獎」1原因決定全捐出

起床打哈欠太用力　36歲女「像雷打到劇痛」頸骨骨折差點癱瘓

全球150國承認巴勒斯坦國！　川普將發表聯合國大會演說

美韓核燃料合作意義重大！韓外長揭談判內幕　承諾不會捲入台海衝突

59歲嬤烤蛋糕下毒　「9歲孫女吃下暴斃」寵物貓也死！11歲姊倖存

馴獸師慘死！老虎表演發狂「咬住頸肩」瞬間斷氣　妻小目睹全程

快訊／日航客機起飛前驚傳「機艙冒煙」！　229名乘客緊急疏散

快訊／成功嶺新兵打靶「炸掉1/3臉」！　軍方15：00將出面說明

張競／解讀川普拒絕對我軍援傳聞

關農推廣「吃在地 享當季」　大小朋友快樂學習烘焙美食

陳耀訓蛋黃酥10/4前「門市供應少量現貨」　每日11:50發號碼牌　

「2025全球商機鏈結總動員」四連發　台美供應鏈合作再升級

快訊／北市重慶北路停車格！「1男陳屍座位」已屍僵　警調查身分中

台積電收最高1340元　台股漲366點至26247寫新紀錄

陸病患持刀闖醫院反鎖房門砍殺多刀　膝關節權威醫師送ICU搶救

大武分局協力工務段　解除部分預警性封閉道路

賽車轟鳴+萬聖派對！麗寶連假變身親子樂園兼車迷聖地

【好有愛❤】阿嬤路邊跌倒無力起身...2女學生上前攙扶超暖心

國際熱門新聞

太空俯瞰照曝　「全球最強颱風」樺加沙重創菲

iPhone 17標準版逆襲！　蘋果緊急增產

27歲選美皇后「拿情趣玩具」挑逗裸片外流！

男投6000份履歷找不到工作　麥當勞也不收

日本這地立法限滑手機　每天僅能用2小時

即／日航客機起飛前異常　229人緊急疏散

科技巨擘領漲美股再創新高！　台積電ADR收272.62美元

福斯：哈瑪斯寫信給川普「願釋放一半人質」　條件是停火60天

消失139年「幽靈船」船骸找到了！

日研發空中電纜　雷射1km無線供電創紀錄

《吉米夜現場》重磅回歸！　評保守派網紅槍殺案停播6天

10年飆漲80倍　寶可夢卡牌拍出1.2億

美國務院澄清「申請H1B簽證須付10萬美元」：不溯及既往

AV女優拍片「被父母抓包」　火速關IG帳號

更多熱門

相關新聞

宗教團飛日本6天「阿嬤團費破6萬2」！行程看傻了

宗教團飛日本6天「阿嬤團費破6萬2」！行程看傻了

「很不合理！」一名女網友透露，阿嬤堅持要參加宗教團旅遊，仙台6天5夜團費竟要6萬2800元，搭廉航、跑的景點也多是免門票，家人勸退都失敗，直呼「阿嬤超固執」。文章引發討論，有人認為「行程頂多3萬，剩下是香油錢」；但也有人覺得「阿嬤花自己積蓄快樂最重要」。

「長髮吊鋼索」突鬆開　她失控墜地

「長髮吊鋼索」突鬆開　她失控墜地

女大生遭砍死兇手落網　家屬招魂一次聖筊

女大生遭砍死兇手落網　家屬招魂一次聖筊

姑姑幫顧小孩　爛醉「翻身壓死」4月大女嬰

姑姑幫顧小孩　爛醉「翻身壓死」4月大女嬰

超熱銷「廚房神器」藏安全隱患　曾釀2死！

超熱銷「廚房神器」藏安全隱患　曾釀2死！

關鍵字：

毒蛋糕巴西阿嬤中毒Izabel Cardoso de AndradeAlana dos Santos Cardoso Marques

讀者迴響

熱門新聞

成功嶺新兵最新傷勢曝！1/3臉消失腦　輸血2萬c.c.搶命

快訊／新北等5縣市今達停班課標準　最新樺加沙風力預測

1.7萬小網紅一次5000！　嫖客光顧卻被破防崩潰

快訊／今午後10縣市達停班課標準　全台最新風雨預測出爐

不斷更新／宜蘭再增1國小緊急停課！　全台颱風假資訊一次看

快訊／明天5縣市風雨達停班課標準　最新預測出爐

台東明停班課！全台明日停班課一覽

新颱「博羅依」最快明生成　預估路徑曝

成功嶺新兵打靶意外　子彈碎片卡腦部

快訊／4張5-6月千萬發票無人領！最低花20元買飲料　財部急尋

樺加沙「回南風」來了！　今雨最大地區曝

快訊／台南小貨車碰撞機車！　女騎士「腦漿外溢」慘死

獨／涉吸金20億落跑了　房仲分店老闆惡劣脫產

12強國手約會「口罩妹」被抓包　身分大有來頭

西門樓鳳讓嫖客崩潰　原因曝光

更多

最夯影音

更多
金鍾國婚禮進場「邊走邊管秩序」　車太鉉公開女方長相「大眼+端莊」

金鍾國婚禮進場「邊走邊管秩序」　車太鉉公開女方長相「大眼+端莊」
隋棠大直豪宅又成戰場　不繳11萬管理費！　怒槓管委會擺爛

隋棠大直豪宅又成戰場　不繳11萬管理費！　怒槓管委會擺爛

郵差送信被家犬咬斷指！警地上搜撿急送醫...「慣犯」被捕列冊

郵差送信被家犬咬斷指！警地上搜撿急送醫...「慣犯」被捕列冊

隋棠住豪宅遭爆欠11萬管理費　反控管委會「3年漏水不幫修」

隋棠住豪宅遭爆欠11萬管理費　反控管委會「3年漏水不幫修」

寶「寶」聲調是輕聲..難倒外國人！ YTR酷砸500萬打造《中文怪物》規模超狂

寶「寶」聲調是輕聲..難倒外國人！ YTR酷砸500萬打造《中文怪物》規模超狂

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面