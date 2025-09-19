男童海邊玩水感覺「耳朵癢癢的」　醫夾出「活跳跳螃蟹」崩潰

▲男童耳中發現活螃蟹。（圖／翻攝自TikTok／kitziamitre）

記者李振慧／綜合報導

國外一名網紅帶兒子到墨西哥海邊度假後，兒子感覺耳內有異物在蠕動前去就醫，沒想到醫生使用夾子，從耳朵中夾出一隻小螃蟹，影片獲得2千多萬觀看。

在網路上擁有59萬粉絲的女子米特雷(Kitzia Mitre)分享，她帶兒子佩德羅(Pedro)到海邊遊玩後，兒子一直抱怨耳朵不太舒服，她趕緊帶著兒子去就醫，醫生夾出的生物把她嚇了一大跳。

影片中可看到，躺在手術台上的佩德羅十分害怕，不安問著米特雷「我會失明嗎」，米特雷則緊緊抓著他的手、試圖安撫，最後醫生夾出一隻小螃蟹，螃蟹雖然缺了幾隻腳，卻仍然想要逃走。

獵奇畫面曝光後爆紅，吸引網友留言，「螃蟹是怎麼跑進耳朵的」、「有一次蟑螂跑進我耳朵，它一動就會立刻感覺到，真的很可怕」。米特雷則幽默表示，事件中沒有任何螃蟹受到傷害。