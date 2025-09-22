　
台灣妹在英國被撞！4女突「扯她頭髮甩牆上」狂踹　司機乘客都冷看

▲▼ 。（圖／原PO授權引用）

▲原PO在英國被年輕女生打。（圖／原PO授權引用）

記者曾筠淇／綜合報導

「來英國大概兩年了多了，第一次遇到被人圍毆。」一名女網友發文表示，她前幾天晚上辦完事情後，才剛下車，就被其中一個女生撞了肩膀，緊接著還被好幾個人拳打腳踢，「我都倒在地上了，她們仍用盡她們的力氣手腳的打我以及踹我」，這種荒唐的事情，到底怎麼解決？貼文曝光後，引起關注。

該名網友在Threads上發文表示，她晚上8時許，在英國搭上205公車，「算是大站，而不是什麼偏僻的地方」，結果她才下車、要走到人行道，就被一個年輕女生給撞了一下肩膀，緊接著，後面的女生就對她大喊，問說為什麼要撞人？當下她不想計較，也不想惹事，所以雖是被撞的一方，她還是道歉了。

只是沒想到，原PO道歉後，這4個年輕女生卻對她拳打腳踢，「我都倒在地上了，她們仍用盡她們的力氣手腳的打我以及踹我」。不論是公車司機還是乘客，都有全程目睹這段過程，而這4個年輕人，還是因為被路人制止，才終於停下動作，「我在被打的時候不停地呼喊求救，只有那一對夫妻嘗試制止他們，而對於205司機以及乘客，沒有任何一個人想要幫我或是叫警察」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Threads／vanessa._.42）

▲原PO突然被路人打。（圖／翻攝自Threads／vanessa._.42，下同）

原PO透露，事發後，警察也沒有到場，直到室友送她到急診，警察才打電話來，「並說如果要做筆錄，還要排隊等到週四早上才有時間做筆錄」。她感嘆，這種荒唐的事情，究竟要如何解決？她也以自身經驗提醒在英國生活的人，走在路上務必隨時注意。

後來原PO也在串文底下補充，她當時真的被打傻了，後來才記起來「我當時候是被扯著頭髮整個甩到牆上，然後那對夫婦原本想出去制止，但是因為是女孩，所以擔心一碰就會攤上麻煩了。」那對夫妻也描述，4個年輕女生是往死裡打，倘若牆上有釘子或玻璃，「我可能現在已經人不在這了！」室友也說自己到場時，看到原PO腿上都是頭髮，「所以希望廣大群眾能藉由小小的力量，讓這件事讓政府以及警察機關處理」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Threads／vanessa._.42）

本文經@vanessa._.42授權引用

