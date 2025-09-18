醫生誤判流感6歲童突「無法說話呼吸」　媽靠Google搜尋救回一命

▲一名母親靠Google搜尋找到救兒的辦法。（示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國德州一名6歲男童因為身體不適送醫，醫生原本診斷只是流感，然而幾小時後情況卻急速惡化，無法行走、說話甚至自行呼吸，陷入昏迷中。男童母親聲稱她最後是靠Google搜尋救了兒子的命。

來自德州拉巴克市(Lubbock)的6歲男童丹尼爾(Witten Daniel)，今年4月因為頭暈和頭痛被送醫，醫生原本以為只是普通流感，後來卻陷入昏迷，緊急為他插管以維持呼吸，診斷罹患海綿狀血管瘤(Cavernous malformation)。

海綿狀血管瘤是一種罕見的腦部血管結構異常疾病，導致腦幹出血。醫生告訴丹尼爾的母親凱西(Casey Daniel)，丹尼爾有可能以後永遠無法像以前一樣活動甚至行走。

母親凱西(Casey Daniel)表示，目睹孩子突然處於危急狀態，讓她陷入恐懼，「我那天以為我要失去他了」，但是她不願意輕易放棄，開始上網Google相關資料，最後成功與德州大學血管瘤研究領域專家莫柯斯(Jacques Morcos)聯繫。

丹尼爾成功轉院後，接受了莫柯斯與神經外科醫生沙阿(Manish Shah)長達4小時的高難度手術，幸好手術結果很成功，如今他已經回到家中，剛好趕上慶祝7歲生日。