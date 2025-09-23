台灣人在英國被攻擊！司機乘客全冷眼　外交部出手了

▲外交部發言人蕭光偉。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

「來英國大概兩年了多了，第一次遇到被人圍毆」，有網友發文表示，她前幾天晚上辦完事情後，才剛下車，就被其中一個女生撞了肩膀，緊接著還被好幾個人拳打腳踢，「我都倒在地上了，她們仍用盡她們的力氣手腳的打我以及踹我」，這種荒唐的事情，到底怎麼解決？貼文曝光後，引起關注。對此，外交部發言人蕭光偉今（23日）表示，已請我國駐英國代表處跟當事人聯繫，目前已經取得聯繫，呼籲國人在海外遇到任何急難救助狀況時，請馬上跟當地駐館聯絡尋求協助。

有網友在Threads發文表示，她日前在英國搭上205公車，「算是大站，而不是什麼偏僻的地方」，結果她才下車、要走到人行道，就被一個年輕女生給撞了一下肩膀，緊接著，後面的女生就對她大喊，問說為什麼要撞人？當下她不想計較，也不想惹事，所以雖是被撞的一方，她還是道歉了。

只是沒想到，原PO道歉後，這4個年輕女生卻對她拳打腳踢，「我都倒在地上了，她們仍用盡她們的力氣手腳的打我以及踹我」。不論是公車司機還是乘客，都有全程目睹這段過程，而這4個年輕人，還是因為被路人制止，才終於停下動作，「我在被打的時候不停地呼喊求救，只有那一對夫妻嘗試制止他們，而對於205司機以及乘客，沒有任何一個人想要幫我或是叫警察」。

原PO透露，事發後，警察也沒有到場，直到室友送她到急診，警察才打電話來，「並說如果要做筆錄，還要排隊等到週四早上才有時間做筆錄」。她感嘆，這種荒唐的事情，究竟要如何解決？她也以自身經驗提醒在英國生活的人，走在路上務必隨時注意。

對此，蕭光偉今日上午在「單位主管例行新聞說明會」回應，外交部在知道情況後，已請我國駐英國代表處跟當事人聯繫，目前已經取得聯繫。

蕭光偉指出，如果國人在海外遇到緊急危難有需要聯繫外館時，外館首先會提供如當地醫院、律師諮詢名單等，後續如果當事人需要協助，相信駐館同仁會跟當事人保持聯繫，提供必要聯繫。

蕭光偉特別呼籲，不論在哪一國，在海外、旅外期間，除了務必保護自身人身安全，遇到任何急難救助狀況時，也請跟當地駐館馬上聯絡尋求協助，英國部分就是跟駐英代表處聯繫。