女大生離阿嬤家350m被砍死！兇手6小時落網...家屬悲痛招魂一次聖筊

▲顏女家屬今日返回命案現場招魂。（圖／民眾提供）



記者許權毅／台中報導

台中市一名顏姓女大生遭前男友駱姓少年瘋砍30多刀喪命，且事發地點就在顏女阿嬤家附近350公尺左右。顏女家屬今日下午返回事發地招魂，一名男性親友擲筊，一次就獲得聖筊，隨即引魂回台中殯儀館，檢方則預計明日下午解剖，釐清顏女死因。

昨日上午，駱姓少年不滿顏女與其分手，約對方到沙鹿區忠貞路談判，雙方一言不合，駱男竟拿出預先買好的長刀，短短44秒內瘋狂砍殺顏女31刀，顏女慘死街頭，駱男在現場丟刀後，騎乘借來的機車逃往苗栗苑裡，之後又搭火車前往彰化躲藏，警方鎖定動向後將人逮捕。

▲▼顏姓女大生二度前往約定處，有附近民眾發現「換鞋了」。（圖／民眾提供）



有民眾看新聞時發現，顏女昨天要赴約時，8點56分左右穿著長襪跟洞洞鞋，疑似沒看見駱男，9點5分又返家。9點14分再次前往赴約時，腳上的襪子已經脫掉，腳上穿拖鞋。民眾依此推測顏女心理，換鞋的舉動，似乎已經放棄赴約，卻又臨時前往，不料這次卻慘死刀下。

▲▼命案現場今日上午出現顏女頭髮遺留在現場。（圖／記者許權毅攝）



命案現場在沙鹿區一處多岔路口旁小巷，今日一早，可見柏油路面仍有大量血痕，附近一隻黑狗疑似被氣味吸引，不斷嗅聞，現場還見到死者粉色頭髮遺留在現場，正要展開大學生活的顏女不幸遇害，令人惋惜。

今日下午，顏女家屬由殯儀館人員陪同下返回命案現場，由法師帶領誦經引魂，擲筊一次就獲得聖筊，隨即返回台中殯儀館安座，家屬全程不發一語。

▲顏女家屬今日返回現場招魂，場面哀戚。（圖／民眾提供）