大陸 大陸焦點 特派現場

超熱銷「廚房神器」藏安全隱患　曾釀2死！陸一家三口送醫

陸一家3口全中毒送醫　這款熱銷「廚房神器」藏安全危機：曾釀2死

▲杭州一名女子在瓦斯爐上安裝「聚能環」，烤肉卻發現一氧化碳中毒。（圖／翻攝自都市快報）

文／CTWANT

中國杭州有一名張女士在安裝「廚房神器」的瓦斯爐上烤肉，因為門窗關閉導致通風不良，結果一家3口一氧化碳中毒，才發現該器具不但沒有節能效果，還存在安全隱患，近年發生多起一氧化碳中毒事件，不可不慎。

根據《都市快報》報導，「聚能環」又稱聚火罩、節能環，宣稱可以防風、節能、提高熱效率，是一款相當熱賣的「廚房神器」，可實際上不但沒有效果，還有安全危機。

當時張女士把家中冰箱內的五花肉放在瓦斯爐上烤，為了隔絕室外的熱氣，於是關閉門窗打開空調，但沒多久開始覺得腦袋昏沉，丈夫表示胸口有點悶，兒子也揉著太陽穴說「沒力氣」，一家人趕快到醫院檢查，3人均被診斷為一氧化碳中毒，所幸就醫及時，沒有大礙。

陸一家3口全中毒送醫　這款熱銷「廚房神器」藏安全危機：曾釀2死

▲這款「聚能環」相當熱銷。（圖／翻攝自都市快報）

經煤氣公司檢查，張女士家的瓦斯沒有外洩，是因為安裝的聚能環和瓦斯爐不匹配，使用時堵塞氧氣進氣通道，造成煤氣燃燒不充分，產生大量的一氧化碳，才會造成中毒。

事實上，北京市海澱區2023年曾發生一起使用瓦斯爐聚能環，引起一氧化碳中毒事故，造成2人死亡。對此，杭州市中醫院急診科副主任盧軍鋒提醒，一氧化碳無色無臭無味，輕度到中度中毒可造成顱內壓升高和腦水腫，導致意識喪失，有心血管疾病的人，極易發生心律不整或致死性心臟病。

假如發現有人一氧化碳中毒，應迅速打開門窗，將中毒者移到空氣新鮮的地方，並撥打急救電話。如果患者呼吸心跳停止，應立即進行CPR，治療一氧化碳中毒最主要的工具是高壓氧，發病6小時內效果最佳。

