國際

「長髮吊鋼索」突鬆開！她舞動一半失控墜地　馬戲團觀眾全嚇傻

▲▼ 「長髮吊鋼索」突鬆開！她舞動一半失控墜地　馬戲團觀眾全嚇傻 。（圖／翻攝X）

▲阿利安妮突然從高空墜落。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

巴西里約一場馬戲團表演發生恐怖意外，女性特技演員阿莉安妮（Aliane Dias）正在進行「髮絲懸吊」表演時突然下墜，重重摔在舞台上，驚悚過程全被鏡頭拍下。

這起事件13日晚間發生在里約東北部的米拉賽瑪（Miracema）。根據現場影片，阿莉安妮身穿粉紅色洋裝，頭髮綁在鋼索上。她被拉升至半空中，跳著優美的彩帶舞，不時做出高難度旋轉姿勢，卻突然重摔落地，發出巨大撞擊聲響，台下觀眾爆出驚聲尖叫。

G1等外媒報導，意外發生後，醫護人員立即趕抵現場進行急救處理，並用擔架將傷患送醫。根據負責的羅巴蒂尼馬戲團（Circo Robatiny）聲明，阿利安妮已在急診室接受治療，「經過完整檢查後，沒有發現嚴重傷勢，僅有跌落造成的肌肉疼痛。」

羅巴蒂尼馬戲團強調意外並非設備故障導致，「在這個表演項目中，演員必須依照標準程序，親自將頭髮綁紮在鋼索上。但根據她本人說法，當晚的綁紮方式與平常不同，導致自行鬆脫釀成意外。」儘管發生這起意外，馬戲團隔日仍按原定計畫繼續進行演出。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/17 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

巴西里約馬戲團特技演員

