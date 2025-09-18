牛排店用餐突昏倒　男被冷漠店員拖到街上「隔天慘成發紫腐屍」

▲男子死因仍在進行調查。（圖／翻攝自募款網站GoFundMe）

記者李振慧／綜合報導

美國休斯頓一名男子在牛排館用餐時突然昏倒，但是店員沒有撥打電話報案，反而把他當成遊民處理，拖到附近一所美容美髮學校外，隔天早上被人發現時已經死亡。

當地媒體報導，34歲男子莫布里(Jessie Mobley Jr.)8月7日在當地牛排店用餐時因為不明原因昏倒，隔天早上被一名美容美髮學校學生發現死亡，令他的父母接獲消息時不敢置信。

父親傑西(Jessie Mobley)與母親蕾妮(Renee Mobley)受訪表示，「當我們看到兒子的樣子時嚇了一大跳，他已經變成紫色，還有腐爛的跡象」。報案學生表示，他發現莫布里時，對方倒在牆上，身上爬滿了螞蟻，身體的一側呈現紫色。

事件發生至今已經1個月，父母仍無法得知兒子的死因，陷入痛苦。警方表示，由於餐廳常常會提供愛心餐給需要幫助的人，當時誤以為莫布里是遊民，才把人抬到餐廳外面，目前案件仍在調查中，如果確定死因是自然死亡，調查才會結束。

爸媽傷心表示，如果當時有人願意幫助兒子，而不是冷漠把人放在人行道上，或許今天兒子還有可能活著，目前已創立募款活動，希望大家幫助一家人走出難關。