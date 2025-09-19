宗教團飛日本6天「阿嬤團費破6萬2」　一票人見行程傻了：還搭廉航

▲阿嬤宗教團去日本，搭廉航團費竟要破6萬。（示意圖／記者蔡玟君攝）



網搜小組／劉維榛報導

「很不合理！」一名女網友透露，阿嬤堅持要參加宗教團旅遊，仙台6天5夜團費竟要6萬2800元，搭廉航、跑的景點也多是免門票，家人勸退都失敗，直呼「阿嬤超固執」。文章引發討論，有人認為「行程頂多3萬，剩下是香油錢」；但也有人覺得「阿嬤花自己積蓄快樂最重要」。

一名女網友在Threads表示，最近阿嬤來跟媽媽拿錢，說她要跟宗教團一起去日本旅行，但團費竟要6萬2800元，而且家人看過行程後，認為這價格很不合理，苦口婆心勸退卻都沒用，「阿嬤很固執不聽家裡人講的話！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

這趟6天5夜的仙台之旅，來回航班都是搭乘廉航，行程會搭乘新幹線子彈列車，景點包括淨土之濱、仙台城、花見山公園、會津若松城、左下觀音寺、海藍寶石福島水族館，以及去市區血拚等。

網友們一看行程也炸鍋，「行程30000元，香油32800元」、「東北的團費都很高，但是搭廉航要6萬多，不合理」、「這些地方我剛好都在去年跟今年玩過了，飯店的價格可能因假日而不同，粗估約38000元以內」、「去不用門票的公園，到底貴什麼」、「這哪一家旅行社也賺太多了吧，整個行程大多是在坐車，項目也偏少」、「是餐餐吃米其林嗎？太貴了」、「我婆婆也常參加宗教團，旅費真的比較高」。

同業人士也路過留言，「在旅行社上班路過，高雄出發搭廉航這價格真的太貴了，而且餐食還寫得不清不楚」。

但也有網友幫忙緩頰，景點是其次，長輩出遊開心才是最重要的，「我也是覺得如果阿嬤花自己積蓄就沒關係，有年紀了，就算被小小詐騙如果買得到陪伴、快樂、安心！我個人給過」、「如果是老人家自己的錢，就讓她去吧，開心就好啦」、「6萬多阿嬤去了能開心，無價！去了不開心，未來學到教訓，你們再帶她去玩就好，對於老人而言，願意出去玩，其實是蠻難得的」。