國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

TikTok確定變美國抖音！川普曝金主名單　梅鐸、甲骨文、戴爾在列

▲▼TikTok美國業務將交由美方主導，白宮：6席董事由美國人出任。（圖／路透）

▲TikTok美國業務將交由美方主導。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

美國政府與中國終於就短影音平台TikTok在美出售達成協議，川普21日透露，媒體大亨梅鐸父子、甲骨文共同創辦人艾里森以及戴爾科技執行長麥可戴爾將參與收購案。同時白宮高層也證實相關協議架構已底定，未來美版TikTok將由美方主導營運，控制TikTok在美國境內的演算法，用戶數據則交由甲骨文雲端平台管理。

根據《衛報》報導，川普在接受《福斯新聞》專訪時首度證實，美國科技公司甲骨文（Oracle）共同創辦人艾里森（Larry Ellison）與戴爾科技（Dell Technologies）執行長戴爾（Michael Dell）確定參與這項投資案。

川普還說，「我得告訴你們，拉克蘭也參與其中，你們知道拉克蘭梅鐸是誰嗎？那是個很特別的名字。」暗示媒體大亨梅鐸之子、福斯公司執行長拉克蘭梅鐸（Lachlan Murdoch）也會參與這項交易。不僅如此，川普補充道，梅鐸本人也很有可能加入這個團隊。

▲▼美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普透露TikTok收購案的金主。（圖／達志影像／美聯社）

根據CNN報導，梅鐸父子不會以個人名義參與，而是透過福斯公司進行這項交易。

川普稱讚這些企業領袖是「真正的美國愛國者，熱愛這個國家」，也表示他們都是非常優秀的人。

白宮發言人卡洛琳李維特稍早向《福斯新聞》透露協議細節，強調美版TikTok董事會7席中將有6席由美國人掌控，僅留1席給中方代表。李維特強調，「這項協議確實讓美國優先，讓我非常明確地說，這意味著TikTok在美國將由美國人佔多數持股。」

不僅如此，未來TikTok的所有用戶數據將儲存於甲骨文雲端平台，美方也將完全掌控在美國境內的演算法運作。

美國與多明尼加21日宣布雙方在加勒比海域進行反毒行動，美國戰機空襲摧毀一艘載有超過1000公斤古柯鹼的運毒快艇。這是兩國第一次在加勒比海共同展開毒品恐怖主義活動聯合打擊行動。

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

　【不要讓我變胖！】座艙長幽默發言讓全機笑翻XD

周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

陳喬恩曾把「離婚」當氣話 Alan聽完哭了：再提就離！

