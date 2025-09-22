快艇運1000kg古柯鹼！美戰機出動　多明尼加外海空襲摧毀

▲根據美國總統川普在自家社群平台真實社群公布影片，可見一艘船被發射物擊中，接著起火爆炸。（圖／翻攝自Truth Social）

記者詹雅婷／綜合報導

美國與多明尼加21日宣布雙方在加勒比海域進行反毒行動，美國戰機空襲摧毀一艘載有超過1000公斤古柯鹼的運毒快艇。這是兩國第一次在加勒比海共同展開毒品恐怖主義活動聯合打擊行動。

CBS新聞等報導，這艘運毒快艇是在多明尼加貝阿塔島（Isla Beata）以南約80浬的地方被美軍摧毀，根據多明尼加國家緝毒管制局（DNCD）的說法，這艘船企圖在多明尼加靠岸，利用多明尼加把古柯鹼運往美國。

在美軍發動空襲摧毀快艇之後，多明尼加回收377包古柯鹼。當局並未透露這起行動是否造成人員喪生。

▲在美軍發動空襲摧毀快艇之後，多明尼加回收377包古柯鹼。（圖／翻攝自X@DNCDRD）

美方官員證實，此次空襲行動正是總統川普先前提及但未詳述地點的軍事行動；當局公布的行動影片顯示，執法人員針對毒磚進行檢查，部分外包裝印著「MEN」字樣。

今年8月，川普政府派遣8艘軍艦和1艘潛艇前往南加勒比海執行反毒任務，旨在打擊毒品販運。白宮稱，海軍艦隊至今摧毀3艘運毒船隻，造成船上10多人死亡。

人權團體批評，這些攻擊行動形同法外處決，民主黨參議員已提案阻止政府繼續進行類似空襲。