李在明示警！　南韓恐因美國投資要求「再陷1997年金融危機」

記者吳美依／綜合報導

南韓總統李在明警告，若首爾接受美國目前在貿易談判中所提出的條件，而沒有施加任何防護措施，南韓經濟恐怕陷入如同1997年金融海嘯一般的危機。

首爾與華府7月在口頭上達成貿易協議，美國降低對韓關稅，南韓則必須投資3500億美元等，作為交換條件。但李在明在《路透社》22日刊出的專訪中透露，雙方迄今尚未正式簽署協議，主因就是投資處理方式仍存在爭議。

李在明說，「如果沒有進行貨幣交換，而我們按照美國要求方式，提取3500億美元並全部以現金形式投資在美國，南韓將面臨1997年金融危機的處境。」

9月初現代汽車位於喬治亞州的工廠遭美國移民和海關執法局（ICE）突襲，逾300名南韓勞工被捕，執法方式在南韓引發反彈。李在明表示，南韓民眾自然會對移工遭遇的「嚴厲」待遇感到憤怒，並警告這可能導致韓企對美投資態度轉趨謹慎，但強調此事不會損害雙邊同盟關係，「我不認為這是蓄意的，而且美國已經為此事件道歉。」

此前，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）要求南韓比照日本模式，要不就是接受協議，要不就是支付關稅。李在明指出，韓日情況有所不同，日本擁有4100億美元外匯儲備，超過南韓的2倍，而且日元是國際貨幣，與美國已建立貨幣互換額度。

李在明透露，首爾已向華府提議建立外匯互換額度，以減少這些投資對韓元市場的衝擊，但未說明美國同意的可能性有多大，或者這是否足以推動停滯已久的貿易協議談判。

他說，「達成保證商業合理性的詳細協議，是目前的中心任務，但也仍是最大障礙。」被問及貿易談判是否可能延續到明年時回應，「我們應該盡快結束這個不穩定的局面。」