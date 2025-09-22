　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

高喊3聲戰鬥！川普讚頌柯克是「烈士」　遺孀淚訴：已原諒凶手

▲▼美國保守派評論員查理·柯克（Charlie Kirk）葬禮暨追悼會21日在亞利桑那州鳳凰城舉行。川普,艾瑞卡（Erika Kirk）（圖／達志影像／美聯社）

▲川普大讚柯克是「為美國自由殉道的烈士」。（圖／達志影像／美聯社，下同。）

記者吳美依／綜合報導

美國保守派評論員查理·柯克（Charlie Kirk）葬禮暨追悼會21日在亞利桑那州鳳凰城舉行，總統川普親自到場哀悼，他讚頌柯克是一名「為美國自由殉道的烈士」，更喊出3聲「戰鬥」呼應自己去年7月遭暗殺未遂時的堅強表態。柯克遺孀致詞時表示，她已經原諒凶手，並誓言延續丈夫的政治使命。

CNN報導，川普形容柯克遇刺身亡是對所有保守派的攻擊，「槍口對準的是他，但子彈瞄準的是我們所有人」，痛批槍手是「激進化的冷血怪物」。

川普說道，柯克「是一名有著高貴精神與偉大目標的傳教士，他不憎恨對手，希望他們過得很好。這就是我不同意查理的地方，我痛恨我的對手，也不希望他們好過。」

▲▼美國保守派評論員查理·柯克（Charlie Kirk）葬禮暨追悼會21日在亞利桑那州鳳凰城舉行。川普,艾瑞卡（Erika Kirk）（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美國保守派評論員查理·柯克（Charlie Kirk）葬禮暨追悼會21日在亞利桑那州鳳凰城舉行。川普,艾瑞卡（Erika Kirk）（圖／達志影像／美聯社）

▲許多哀悼民眾身穿美國旗配色服裝，或者頭戴MAGA帽子。

川普還讚揚柯克具有「戰鬥、戰鬥、戰鬥」的意志，暗指自己先前遇刺後的反應，也感謝柯克協助動員年輕選民，對2024年勝選功不可沒。

此外，川普也再次宣布，將對柯克追授象徵美國最高平民榮譽的「總統自由獎章」（Presidential Medal of Freedom），引發現場一陣歡呼。最後，他邀請遺孀艾瑞卡（Erika Kirk）上台，兩人擁抱後手牽手向群眾揮手致意。

柯克遺孀艾瑞卡也發表感人談話，她描述了自己震驚與痛苦的心境，但也宣布原諒殺害丈夫的凶手，並且引述耶穌被釘在十字架上時所說的話，「父啊，赦免他們！因為他們所做的，他們不曉得」，獲得全場起立鼓掌。

艾瑞卡表示，丈夫最偉大的志業，就是在保守派基督教價值觀下復興美國家庭，她宣布接任丈夫創立的保守派非營利組織「美國轉折點」（Turning Point USA）執行長，誓言延續其政治運動使命。

▲▼美國保守派評論員查理·柯克（Charlie Kirk）葬禮暨追悼會21日在亞利桑那州鳳凰城舉行。川普,艾瑞卡（Erika Kirk）（圖／達志影像／美聯社）

▲川普演講結束後擁抱柯克遺孀艾瑞卡。

31歲的柯克10日在猶他谷大學（UVU）演講時遭槍擊身亡，其葬禮暨追悼會舉辦在「州農體育場」（State Farm Stadium），該場館可容納7萬人，但由於人潮過多，主辦單位又安排另一座鄰近場館轉播現場畫面，總出席人數上看10萬人。許多支持者從凌晨4點就開始排隊等候，現場群眾大多身穿藍、白、紅美國國旗配色服裝，不少人戴著「讓美國再次偉大」（MAGA）帽子。

除了川普以外，副總統范斯、國務卿盧比歐、國防部長赫格塞斯等華府高層及政壇人物也親自到場。

撕破臉後世紀同框！　川普馬斯克「並肩而坐」握手嗨聊

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
364 1 5343 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
撞3貼機車奪2命！肇事駕駛「頭上一大包」現身
4少年慘死　驚悚瞬間曝光！
快訊／明天午前9縣市風雨達停班課標準　最新風雨預測出爐
4少年慘死...檳榔西施直擊！還原驚悚瞬間
新竹4死車禍！7少年凌晨「居酒屋聚餐」畫面曝
快訊／欠11萬管理費　隋棠回擊了！
樺加沙成為美軍標準「超級颱風」　鄭明典：強度達顛峰

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

TikTok確定變美國抖音！川普曝金主名單　梅鐸、甲骨文、戴爾在列

快艇運1000kg古柯鹼！美戰機出動　多明尼加外海空襲摧毀

你也有「首爾病」？中國Z世代集體淪陷　症狀曝：離開韓國就崩潰

「超級颱風」樺加沙強襲！風速飆破時速200km　菲2700人撤離

快訊／日自民黨大選「5大咖登記參選」！　力爭石破茂接班人寶座

高喊3聲戰鬥！川普讚頌柯克是「烈士」　遺孀淚訴：已原諒凶手

撕破臉後世紀同框！　川普馬斯克「並肩而坐」握手嗨聊

川普訪中有條件？　讀賣新聞：北京希望美國宣布「不挺台獨」

李在明示警！　南韓恐因美國投資要求「再陷1997年金融危機」

馬杜洛致函川普駁「領導毒梟」　美軍不甩繼續轟炸

　【不要讓我變胖！】座艙長幽默發言讓全機笑翻XD

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

陳喬恩曾把「離婚」當氣話 Alan聽完哭了：再提就離！

【板橋電塔夫妻雙屍案】3天前才跟父母碰面　25歲兒悲抵殯儀館相驗

【長大了】湘荷妹妹獨自進遊戲室玩！讓媽去吃飯：我自己可以

【熟悉的Sorry,Sorry】SUPER JUNIOR–L.S.S 登大巨蛋嗨翻全場！

【伯朗大道驚魂】4女遊客騎電輔車　突遭強風吹翻跌進稻田

板橋電塔夫妻雙屍！3天前才跟父母碰面　25歲兒悲抵殯儀館相驗

TikTok確定變美國抖音！川普曝金主名單　梅鐸、甲骨文、戴爾在列

快艇運1000kg古柯鹼！美戰機出動　多明尼加外海空襲摧毀

你也有「首爾病」？中國Z世代集體淪陷　症狀曝：離開韓國就崩潰

「超級颱風」樺加沙強襲！風速飆破時速200km　菲2700人撤離

快訊／日自民黨大選「5大咖登記參選」！　力爭石破茂接班人寶座

高喊3聲戰鬥！川普讚頌柯克是「烈士」　遺孀淚訴：已原諒凶手

撕破臉後世紀同框！　川普馬斯克「並肩而坐」握手嗨聊

川普訪中有條件？　讀賣新聞：北京希望美國宣布「不挺台獨」

李在明示警！　南韓恐因美國投資要求「再陷1997年金融危機」

馬杜洛致函川普駁「領導毒梟」　美軍不甩繼續轟炸

樺加沙持續逼近　今天離島海空運部分停航

屏東小貨車暴衝翻落卡1米深大排　消防員鑽隙救出80歲駕駛

索賄遭判12年！台西前鄉長林芬瑩今入監　夫遭通緝「我找不到」

特．好喝跨界聯名Razer開跑　全新曜黑抹茉系列、周邊一次看

撞3貼機車奪2命！肇事駕駛「頭上一大包」現身　低頭不發一語

「金城武樹」五花大綁畫面曝　「繩索+鉚釘」對決強颱樺加沙

2024藍白不合「民眾黨一定很後悔」　郝龍斌：爭取勝選最重要

性騷師調查性侵師　他竟咆嘯受害學生：為何申訴

記憶體概念股兩樣情！華邦電爆逾21萬張量走揚　旺宏跌逾半根

華南e指沖獨家攜手S＆P　複委託新功能Q4上線

【也太皮了吧XD】小屁貓狂揮拳騷擾貓姊　一臉不耐煩淡定反擊

國際熱門新聞

畢業生投6000份履歷　連麥當勞也不要

英國、加拿大與澳洲宣布承認巴勒斯坦

納坦雅胡：建巴勒斯坦國威脅以色列生存

網友酸「虛擬偶像」長相醜　南韓法院：造成精神痛苦必須賠償

李在明：韓恐因美投資　再陷金融危機

英澳加承認巴勒斯坦國！以色列揚言擴大屯墾

吃牛排突然昏倒　男被店員拖到街上慘死

英加澳之後第4國！　葡萄牙宣布承認巴勒斯坦國

英國承認巴勒斯坦　聲明全文曝

川普才剛跟習通話　美國會團就來北京了

超級颱風樺加沙強襲　菲2700人撤離

英加澳承認巴勒斯坦國　以色列強硬表態：擴大約旦河西岸屯墾區

馬杜洛致函川普駁「領導毒梟」　美軍不甩繼續轟炸

AV女優拍片「被父母抓包」　火速關IG帳號

更多熱門

相關新聞

川普馬斯克「並肩同坐」握手嗨聊

川普馬斯克「並肩同坐」握手嗨聊

美國保守派評論員柯克（Charlie Kirk）葬禮暨追悼會21日在亞利桑那州鳳凰城舉行，吸引逾10萬人參與。其中，總統川普與特斯拉執行長馬斯克意外同框，甚至互相握手交談，這是2人今年稍早決裂之後，首度公開互動。

讀賣：北京希望美國宣布「不挺台獨」

讀賣：北京希望美國宣布「不挺台獨」

李在明：韓恐因美投資　再陷金融危機

李在明：韓恐因美投資　再陷金融危機

馬杜洛致函川普駁「領導毒梟」　美軍不甩繼續轟炸

馬杜洛致函川普駁「領導毒梟」　美軍不甩繼續轟炸

紅頭巨鳥傻站馬路　還跟著人走

紅頭巨鳥傻站馬路　還跟著人走

關鍵字：

柯克川普追悼會葬禮美國

讀者迴響

熱門新聞

快訊／今午後10縣市達停班課標準　全台最新風雨預測出爐

15縣市宣布了！「樺加沙」增強又加速　全台停班課資訊一覽

汐止女吃早餐睡死！超正女警輕拍39秒暈翻眾人

隋棠住豪宅欠11萬管理費！管委會怒寄存證信函

快訊／明午前4縣市風力達停班課標準　全台風雨預測出爐

嚇爛！「超巨大黃金蟒蛇」從水面探頭而出　大票遊客一看心頭涼掉

即／樺加沙陸警擴大　納入高雄

賴清德：月薪5萬免繳稅「史上最少」

快訊／明天午前9縣市風雨達停班課標準　最新風雨預測出爐

樺加沙暴肥到顛峰　風速上修最近台時最強大

快訊／樺加沙加速！　最新動向曝

快訊／隋棠反擊了！

畢業生投6000份履歷　連麥當勞也不要

凱莉哭了！首回應鬧翻呱吉「不想抹滅」

不斷更新／樺加沙顛峰進逼！全台停班課一覽

更多

最夯影音

更多

　【不要讓我變胖！】座艙長幽默發言讓全機笑翻XD

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

陳喬恩曾把「離婚」當氣話 Alan聽完哭了：再提就離！

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面