高喊3聲戰鬥！川普讚頌柯克是「烈士」　遺孀淚訴：已原諒凶手

▲川普大讚柯克是「為美國自由殉道的烈士」。（圖／達志影像／美聯社，下同。）



記者吳美依／綜合報導

美國保守派評論員查理·柯克（Charlie Kirk）葬禮暨追悼會21日在亞利桑那州鳳凰城舉行，總統川普親自到場哀悼，他讚頌柯克是一名「為美國自由殉道的烈士」，更喊出3聲「戰鬥」呼應自己去年7月遭暗殺未遂時的堅強表態。柯克遺孀致詞時表示，她已經原諒凶手，並誓言延續丈夫的政治使命。

CNN報導，川普形容柯克遇刺身亡是對所有保守派的攻擊，「槍口對準的是他，但子彈瞄準的是我們所有人」，痛批槍手是「激進化的冷血怪物」。

川普說道，柯克「是一名有著高貴精神與偉大目標的傳教士，他不憎恨對手，希望他們過得很好。這就是我不同意查理的地方，我痛恨我的對手，也不希望他們好過。」

▲許多哀悼民眾身穿美國旗配色服裝，或者頭戴MAGA帽子。

川普還讚揚柯克具有「戰鬥、戰鬥、戰鬥」的意志，暗指自己先前遇刺後的反應，也感謝柯克協助動員年輕選民，對2024年勝選功不可沒。

此外，川普也再次宣布，將對柯克追授象徵美國最高平民榮譽的「總統自由獎章」（Presidential Medal of Freedom），引發現場一陣歡呼。最後，他邀請遺孀艾瑞卡（Erika Kirk）上台，兩人擁抱後手牽手向群眾揮手致意。

柯克遺孀艾瑞卡也發表感人談話，她描述了自己震驚與痛苦的心境，但也宣布原諒殺害丈夫的凶手，並且引述耶穌被釘在十字架上時所說的話，「父啊，赦免他們！因為他們所做的，他們不曉得」，獲得全場起立鼓掌。

艾瑞卡表示，丈夫最偉大的志業，就是在保守派基督教價值觀下復興美國家庭，她宣布接任丈夫創立的保守派非營利組織「美國轉折點」（Turning Point USA）執行長，誓言延續其政治運動使命。

▲川普演講結束後擁抱柯克遺孀艾瑞卡。



31歲的柯克10日在猶他谷大學（UVU）演講時遭槍擊身亡，其葬禮暨追悼會舉辦在「州農體育場」（State Farm Stadium），該場館可容納7萬人，但由於人潮過多，主辦單位又安排另一座鄰近場館轉播現場畫面，總出席人數上看10萬人。許多支持者從凌晨4點就開始排隊等候，現場群眾大多身穿藍、白、紅美國國旗配色服裝，不少人戴著「讓美國再次偉大」（MAGA）帽子。

除了川普以外，副總統范斯、國務卿盧比歐、國防部長赫格塞斯等華府高層及政壇人物也親自到場。

